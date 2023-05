Provinciale 2, iniziano i lavori 

Il passaggio di mezzi militari e i lavori di miglioria dalla strada della morte sono compatibili: il Prefetto ha concesso una sorta di deroga e l’agognata sistemazione della Provinciale 2 Carbonia-Villamassargia ieri è davvero iniziata.

Il cantiere

L’impresa d’appalto che ha vinto la gara da 720 mila euro indetta dall’ente intermedio ha installato il cantiere e cominciato le prime lavorazioni: l’asportazione degli strati superficiali di bitume a pezzi. I lavori non sarebbero potuti iniziare prima del primo di giugno: una disposizione di fine aprile della Prefettura chiedeva alla Provincia di sospendere ogni eventuale intervento sulla strada per consentire il transito dei mezzi militari impegnati nel poligono di Teulada nelle esercitazioni Interforze. E in effetti per giorni colonne di camion, jeep e cingolati hanno percorso quella e altre strade da e per Cagliari. «Ma col passare dei giorni e la fine imminente delle esercitazioni – analizza il commissario della Provincia Sud Sardegna Mario Mossa – è mutato lo scenario e quindi anche le valutazioni: un incontro fra noi e le forze dell’ordine, avvallato dalla Prefettura, ha permesso di appurare che il transito verso Cagliari dei mezzi militari poteva avvenire in sicurezza anche compatibilmente con la presenza del cantiere». L’impresa d’appalto della Provincia era tecnicamente pronta da fine aprile ad avviare le opere per sistemare il tracciato che ha visto aumentare le croci dopo i due incidenti fatali (con tre vittime) avvenuti fra febbraio e marzo scorso. Lo stop d’imperio era arrivato addirittura poche ore prima dell’apertura del cantiere.

La modifica

«Abbiamo iniziato ad asportare tratti danneggiati della quattro corsie – spiega il commissario – una modifica del progetto permetterà di scavare sino 40-50 centimetri e di ricompattare con tecniche speciali per consentire a quel tratto di strada e agli altri su cui interverremo di resistere per decenni». Ai 720 mila euro materialmente usati da ieri, si somma un altro milione e 300 mila euro per la sistemazione di un altro devastato tratto della sp2: ok al progetto. Ma il clou, per garantire quel minimo di sicurezza sinora quasi totalmente assente in una strada così trafficata, è previsto verso ottobre-novembre: «A ottimo punto la progettazione del guard-rail: abbiamo 5 milioni». Nell’attesa, a giorni la Provincia provvederà alla segnaletica necessaria alla Polstrada per installare l’autovelox mobile. Già stabilito che in prossimità degli svincoli, la velocità non dovrà superare gli 80 chilometri orari.