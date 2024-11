«Provinciale 2 chiusa, siamo disperati» 

«Siamo alla disperazione, i clienti non possono più arrivare da noi», afferma Jan D’Hallewin, titolare dell’agriturismo “Su Niu”, nel tratto di Uta della Provinciale 2, ancora isolato dopo un mese dal cedimento dell’asfalto. La devastante alluvione del 27 ottobre aveva fatto sì che una grande quantità di acqua e fango inondasse la carreggiata. Il giorno dopo, quando le acque hanno iniziato a defluire, era stata scoperta una voragine al chilometro 22. I tecnici della Provincia avevano messo in sicurezza il tratto interessato e avevano chiuso la strada. Da allora nessun altro intervento. «Ho telefonato varie volte alla Provincia per conoscere i tempi di ripristino e di riapertura», riprende D’Hallewin, «ma non mi hanno saputo dire niente. Per noi è un grosso danno economico, abbiamo subito una riduzione dell’ottanta per cento del lavoro. Tanti frequentatori e turisti, che arrivavano dal Sulcis per recarsi nel versante cagliaritano, spesso facevano tappa nel nostro agriturismo. Non passano più i rappresentanti e gli autobus dei turisti e abbiamo dovuto annullare le prenotazioni dei gruppi di escursionisti diretti al castello di Acquafredda, che rappresentano una grossa percentuale dei miei clienti. Oramai siamo fermi, mi telefonano continuamente per sapere se la strada è aperta, ma devo dire loro di rinunciare».

Gli stessi problemi li hanno tutte le altre attività che si trovano sul lato opposto. E sono tante. La Provinciale 2, che da Portoscuso arriva alle porte di Assemini, è una delle principali vie di collegamento del Sud Sardegna, trafficata continuamente da mezzi commerciali e da lavoratori, soprattutto del polo industriale di Macchiareddu. Il problema riguarda anche i mezzi di soccorso che sprecano tempo prezioso per giungere nell’altro versante della strada. Notevoli disagi per gli agricoltori della zona e i mezzi di raccolta del latte, che per recarsi a Siliqua o Uta, devono fare un giro tortuoso attraverso la Provinciale 90. Il caso di Beniamino Peddio, titolare di un’azienda agricola in agro di Siliqua, è particolare: «L’interruzione della strada ha diviso in due la mia proprietà. Su un lato del blocco ho la residenza, nell’altro l’azienda. Ora, per percorrere il brevissimo tratto che da casa porta all’ovile, devo fare diversi chilometri attraverso strade dissestate».

