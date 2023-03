Provinciale 2, arriva il guard rail 

Ci son volute quattro tragedie, tre delle quali avvenute nelle ultime settimane, e la disperazione di quattro famiglie, per smuovere la procedura che dovrebbe consentire l’installazione di una barriera divisoria (di qualsiasi tipo essa sia) fra le quattro corsie della strada della morte. È la provinciale 2 fra Carbonia eVillamassargia: non solo è mezzo disastrata considerati i non pochi avvallamenti e cedimenti, ma è anche senza adeguata segnaletica orizzontale e soprattutto è priva di guard rail centrale che avrebbe evitato la maggior parte delle tragedie causate soprattutto da salti della doppia corsia.

La richiesta

Il commissario della Provincia Mario Mossa ha presentato al Provveditorato regionale dei Lavori pubblici domanda per ottenere la deroga affinchè i separatori centrali possano essere installati anche sulla pericolosa strada quattrocorsie: «Deroga –dice il commissario – già concessa in passato ad altre strade che certo non sono più larghe della Sp2: per giustificare l’intervento che noi potremmo fare solo se la Regione contribuisce almeno con 3 milioni, occorrono riscontri effettivi sulla pericolosità». Intanto, in attesa del responso («Siamo convinti non potrà che essere positivo», aggiunge Mossa), la Provincia ha affidato l’incarico di effettuare questi rilievi tecnici al professionista che sta redigendo un altro progetto da 1,3 milioni di sistemazione della sp2. Il precedente lotto da 730 mila euro dovrebbe partire, meteo permettendo, a breve.

Autovelox

La pioggia di avantieri ha accentuato alcuni cedimenti inaccettabili (con relativo effetto acqua planing) in un tracciato a scorrimento veloce. «L’appalto è assegnato – aggiunge Mossa – il contratto firmato, è questione di giorni». Nell’attesa del guard rail e dei lavori, la Provincia sta per mettere in campo altre contromisure: «Compreremo – conclude Mossa – una decina di rilevatori della velocità che comunque hanno effetto deterrente e chiederemo alla Polstrada di installare autovelox mobili: previsto un incontro tecnico fra dieci giorni». E non sarà l’unico perché anche il fronte della politica si è mosso: il 9 marzo a Cagliari previsto un vertice all’assessorato Lavori pubblici con i consiglieri regionali del territorio Michele Ennas (Lega), Fabio Usai (Psd’Az), la Provincia e una rappresentanza di sindaci: «Non ci sono alternative, una parte delle risorse dell’ultima manovra finanziaria – insiste Ennas – devono essere destinate alla Sp2: da troppo tempo quel tracciato necessita di lavori di messa in sicurezza».