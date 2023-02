Provinciale 2, appello ai sindaci 

Un ordine del giorno da sottoporre all’attenzione di tutti i consigli comunali del territorio sarà presentato in consiglio comunale a Sant’Antioco dal capogruppo di maggioranza Gianni Inguscio. All’attenzione dell’assemblea civica arriva la “vertenza” della strada provinciale 2, con un ordine del giorno che sarà discusso in occasione della prossima seduta. L’idea è quella di compattare attraverso una deliberazione unanime di tutti i comuni l’ex provincia Carbonia-Iglesias.

L’appello

«Intendiamo mantenere alta l’attenzione sulla Spt, tornata tristemente alla ribalta dopo i tragici eventi dei giorni scorsi – dice il capogruppo Gianni Inguscio – e indurre gli enti di competenza a avviare le operazioni necessarie per svolgere i lavori di messa in sicurezza dell’arteria, soprattutto nel tratto Carbonia Villamassargia, per i quali eventuali ritardi non sono più accettabili». Nella provinciale, nel giro di 15 giorni sono morte tre persone. Manca la segnaletica e il guard rail centrale. «Anche la classificazione dell’arteria da provinciale a statale non è più rimandabile - dice il sindaco Ignazio Locci - affinché transiti sotto l’egida dell’Anas. Ci aspettiamo l’interessamento concreto e immediato dell’assessorato regionale dei Lavori pubblici».

L’ordine del giorno

Alla luce di quanto accaduto e delle conclamate difficoltà di risorse sia economiche che umane della Provincia del Sud Sardegna denunciate anche dallo stesso Commissario Mario Mossa, con l’ordine del giorno il consiglio comunale di Sant’Antioco si rivolge direttamente alla Regione, chiedendo di avviare l’iter necessario per classificare la Sp2 quale arteria statale, quindi sotto il controllo e la competenza dell’Anas. «Abbiamo già sollevato il problema, ancora prima di questi ultimi tragici incidenti stradali, in seno alla Regione Sardegna – conclude il sindaco Ignazio Locci – mi auguro che questa sia la volta buona per intervenire nell’immediato».