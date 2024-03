Provinciale 17 a pezzi, chiusa e dimenticata 

Da Milis a Paulilatino, passando per Bauladu, la Provinciale 17 ormai è ormai abbandonata. L’incuria regna tra voragini, asfalto scomparso, assenza di segnaletica. Poi con il maltempo la situazione peggiora: l’acqua scorre al centro della carreggiata e stagna nelle profonde buche. Dall’autunno scorso la strada è stata preclusa alla circolazione dalla Provincia, salvo che per i mezzi di agricoltori e allevatori di Milis e Paulilatino per accedere alle aziende.

«La strada non è percorribile - spiega Nino Manca, assessore comunale di Milis – si fa prima a fare un chilometro a piedi che in auto, eppure è un’arteria che serve tante aziende e non comprendiamo questo totale abbandono». Di manutenzioni neanche l’ombra: per questo le amministrazioni comunali delle tre cittadine hanno protestato contro la Provincia. Per l’ente di via Carboni, a corto di risorse, però pare sia un impegno oltre le possibilità attuali fare le manutenzione e così pare ci sia la volontà di declassificarla e passare la patata bollente ai comuni. Ma l’iter è lungo.

La Provincia lo scorso anno ha stanziato oltre un milione di euro per gli interventi più urgenti per la Provinciale 33 tra Samugheo e Allai, le strade 15 e 11 che attraversano tutta Bonarcado. Altre 250mila a Cabras per viabilità interna, in particolare la Provinciale 4. «Sappiamo che le risorse non bastano però abbiamo fatto il possibile. Stiamo cercando di recuperare altre somme per soddisfare le tante richieste, ma non è semplice. Rimaniamo in attesa che la Regione vari finalmente la riforma delle vecchie province in modo da erogare regolarmente le risorse per la manutenzione delle strade e delle scuole», spiega Massimo Torrente, amministratore della Provincia.

