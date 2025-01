Provinciale 15, al via i lavori per la rotonda 

La Provincia annuncia la chiusura al traffico della strada Provinciale 15 dal chilometro 20 e 800 al 20 e 910 per l’inizio dei lavori di costruzione della rotonda all’ingresso sud di Bonarcado.

La nuova rotatoria è indispensabile per regolarizzare e snellire il traffico e per garantire più sicurezza alla circolazione. Con una parte dei 400mila euro stanziati si procederà anche a sistemare l’asfalto in corso Italia e via Europa.

La rotonda, ma anche i lavori di riqualificazione delle due strade rappresentano opere urbane necessarie per il transito veicolare bonarcadese e in generale per tutto il Montiferru: «Siamo soddisfatti, dopo molto lavoro e determinazione, e dopo decenni mettiamo in sicurezza queste arterie stradali fondamentali che servono non solo Bonarcado ma tutto il traffico del nostro territorio».

