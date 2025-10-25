Provincia, via al valzer delle deleghe 

Ciascuno dei nove consiglieri provinciali di maggioranza avrà un incarico di funzione. Ma nessuno di loro avrà un portafoglio. Vale a dire che il presidente Alessio Seoni, l’unico dell’organismo a percepire un’indennità, distribuirà più deleghe ai colleghi di gruppo i quali, però, non percepiranno un centesimo. Ci sarà chi si occuperà dei Lavori pubblici, chi di Ambiente e chi di Istruzione e di Viabilità. Ma Seoni, il cui mandato ha durata quadriennale, al contrario del Consiglio che resterà in carica due anni, allargherà le maglie della legge Delrio concentrandosi sulle peculiarità del territorio. Il valzer deleghe entra nel vivo: «La nostra Provincia - dice il sindaco di Villagrande - non può non occuparsi di turismo o di beni culturali».

Partita politica

In questo scenario, i partiti non saranno direttamente interessati o coinvolti, ma c’è da giurare che vigileranno sul peso specifico delle deleghe ai loro esponenti. Anche, e soprattutto, in virtù del voto ponderato scaturito alle urne il 29 settembre scorso. Nell’agenda di Seoni, la data del 3 novembre è cerchiata in rosso perché da quel momento ogni giorno sarà buono per ufficializzare gli incarichi. «Abbiamo già fatto dei ragionamenti su come distribuire le deleghe», anticipa il presidente. «Stiamo costruendo la nervatura della nuova Provincia e all’interno del Consiglio figurano persone molto competenti in diversi settori. Questo è l’aspetto buono dell’organismo, nonostante ci siano differenze politiche». Un tema, strettamente politico, potrebbe essere il coinvolgimento (con delega) all’unico consigliere del gruppo di minoranza: c’è curiosità per capire se Fabrizio Porrà, unico eletto della lista sconfitta, riceverà o meno un incarico di funzione.

Seoni non anticipa nulla sulle future scelte. Si prenderà una settimana di tempo per cristallizzare le proprie idee e trasformarle in atto formale. «Cercheremo di adeguare le deleghe alle professionalità di tutti. Dobbiamo definire il quadro, credo entro metà novembre». Conclusa la distribuzione degli incarichi, l’ente accenderà il propulsore. Sebbene la sfida principale resti quella del personale: i 34 dipendenti in servizio, di cui appena una ventina sono amministrativi, non sembrano sufficienti a offrire un lavoro adeguato. «Sono in corso confronti serrati con la Provincia di Nuoro per la separazione delle risorse. La prima riunione dei giorni scorsi - conferma Seoni - è stata proficua e ho riscontrato anche più disponibilità rispetto a quella che mi aspettavo. Nella prossima dovremmo avere un quadro ancora più chiaro».

