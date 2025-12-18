VaiOnline
Carbonia-Iglesias.
19 dicembre 2025

Provincia, un bilancio da 90 milioni  

Finanziati i lavori per il canale navigabile a Sant’Antioco e per la viabilità 

La Provincia approva il suo primo bilancio di previsione: 90 milioni di euro per tre anni, nomina le commissioni e approva anche la nuova targa (SU). In sostanza, già programmati investimenti per le opere pubbliche tra cui 257 mila euro per il canale navigabile di Sant’Antioco e 58 mila euro per la pista ciclabile tra Musei e Domusnovas. Il presidente Mauro Usai rinnova l’appello alla regione per far incrementare il fondo unico destinato agli enti intermedi. «Finalmente, dopo 12 anni, la Provincia può contare su un bilancio di previsione interamente politico. Un traguardo ambizioso da parte dell'organo intermedio democraticamente eletto - ha detto Mauro Usai - che ora potrà dare gambe al mandato elettorale. Un risultato importantissimo sotto diversi aspetti. Infatti siamo riusciti entro la scadenza del 31 dicembre e lo abbiamo fatto con tutte le commissioni approvate, tutti gli incarichi assegnati, pronti per partire finalmente nella realizzazione di quanto previsto dal mandato».

I primi interventi

Due le variazioni che hanno preceduto l’approvazione all’unanimità. La prima, un progetto da 58 mila euro per la pista ciclabile che da Domusnovas passerà per Musei e arriverà fino alla stazione di Villamassargia. La seconda, con 83 mila e 680 euro verranno eseguiti interventi di gestione ordinaria nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura. La Provincia destinerà alla manutenzione ordinaria delle strade la somma di 776 mila euro per l’anno 2025 e 800 mila euro per 2027 e 2028 a cui si sommeranno i trasferimenti regionali erogati nel mese di dicembre 2025 pari ad € 688 mila euro che dovranno essere rimodulati nell’anno 2026. Il Consiglio Provinciale si appresta a movimentare per il triennio un volume complessivo di risorse pari a 33 milioni e 500 mila euro per il 2026, 28 milioni e 614 mila euro per il 2027 e 27 milioni e 410 mila euro, per il 2028.

Le risorse

«Le risorse del Bilancio saranno destinate alle priorità e funzioni della Provincia - ha ribadito Mauro Usai - quale l’istruzione secondaria, la viabilità e trasporti, il monitoraggio e la tutela ambientale. Dall'analisi della spesa corrente si evince che con questo documento di programmazione è prevista una spesa destinata all’istruzione secondaria e al diritto allo studio pari a un milione e 950 mila euro”. Dettagliatamente, di questi, 630 mila euro destinati al supporto degli alunni diversamente abili mentre 86 mila euro andranno per la copertura in parte delle spese di funzionamento egli istituti scolastici. Un milione e 150 mila euro sono destinati per la copertura delle utenze e delle manutenzioni ordinarie delle scuole. Diverse le voci importanti e anche l’azione di continuare a bussare cassa alla Regione da parte del presidente Usai, che ha precisato: «Siamo pronti a lavorare senza utilizzare l’esercizio provvisorio, in modo da dare corso a tutti gli interventi previsti a partire dal 1 gennaio 2026».

