Macomer.
28 agosto 2025 alle 00:25

Provincia, Uda detta le condizioni  

«Sono pronto a fare il presidente, ma per dare voce ai territori». Il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, viene indicato da più parti come il candidato unico per le elezioni provinciali del 29 settembre. Il sindaco sembra propenso ad accettare, ma mette delle precise condizioni: «Ho seguito con particolare interesse il dibattito - scrive in una nota - Il mio interesse è stato sin dall’inizio esclusivamente rivolto agli effetti che il nuovo assetto istituzionale potrebbe generare in termini di sviluppo e crescita per i nostri territori».

Nel centrodestra il suo nome circola con insistenza. «Questa possibilità – precisa Uda – potrebbe concretizzarsi solo qualora fosse inserita in un progetto che partisse dalla necessità di dare voce ai vari territori della Provincia di Nuoro, alle esigenze concrete e alle aspirazioni di crescita delle sue comunità. Un’esperienza vicina ai cittadini che parta dalla voglia di cambiare schemi e dinamiche ormai vecchie per dare una nuova prospettiva all’idea che abbiamo del nostro presente e del nostro futuro nella quale metterei a disposizione lo spirito pragmatico che sta guidando la mia esperienza di governo a Macomer».

Le dichiarazioni di Uda hanno aperto um dibattito politico intenso, che vede alcune forze politiche dissociarsi. «Solo in questo quadro comunitario – conclude Uda – fatto di amministratori che ogni giorno si spendono nelle loro comunità per risolvere i problemi, sarei interessato ad un mio impegno personale».

