Provincia, tutti sotto esame 

Il voto è segreto ma fino a un certo punto in una corsa in cui qualcuno resterà fuori. I colori delle schede, soprattutto le verdi di Tortolì e le rosse di Lanusei, riveleranno la forza dei singoli candidati nei centri principali del territorio.

Ossia, giusto a titolo indicativo, Mara Mascia saprà se i colleghi di Forza Italia l’avranno sostenuta, lo stesso vale per Stefania Vargiu che però è stata diffidata da Fratelli d’Italia a riconoscersi nel partito in questa corsa per le Provinciali. Lunedì sera gli equilibri politici in Ogliastra potranno subire scossoni, con le avvisaglie già certificate all’interno della maggioranza comunale di Lanusei da cui si è dimesso, non senza polemica, Donato Marongiu. Difficile che il Consiglio comunale nella sua interezza possa votare il candidato designato.

La situazione

Mancano due giorni al voto e con un presidente già virtualmente in fascia azzurra come Alessio Seoni, sindaco di Villagrande, l’attenzione si concentra tutta sulle preferenze ai singoli candidati della sua lista e di quella alternativa dove nessuno corre per la massima carica. Sono in corso le ultime trattative per le alleanze, con i sindaci Pd, Carlo Lai (Jerzu) e Lodovico Piras (Girasole), a caccia di accordi soprattutto nei feudi Dem senza rinunciare ad accordi trasversali.

A meno di clamorosi (ma improbabili) ribaltoni dell’ultim’ora, i centri a maggioranza Pd che dovrebbero sostenerli sono, oltre a quelli che amministrano, Urzulei, Baunei e (parte) di Triei, senza trascurare i consiglieri di opposizione di Tortolì. In virtù di solidi e pregressi accordi, Baunei potrebbe assicurare qualche voto anche ad Anna Rita Depau, consigliera comunale di Gairo.

Le incertezze

Il sostegno di Bari Sardo e parte di Tertenia potrebbe garantire un buon risultato a Francesco Carta, consigliere di Gairo candidato con Alessio Seoni. Confidano di pescare consensi dal girone dei delusi i componenti della lista Ogliastra longeva, a cominciare dal sindaco di Ilbono, Giampietro Murru che, a lungo, ha cullato l’idea di candidarsi alla presidenza salvo poi desistere. Di certo eleggeranno un consigliere. Se fossero due sarebbe una vittoria.

