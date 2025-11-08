Provincia, tutti in aula aspettando la scelta sulle deleghe 

Luci puntate sul Consiglio provinciale di domani pomeriggio. Sarà la seconda seduta dopo l’elezione dell’assise presieduta da Alessio Seoni. Al contrario di ciò che si poteva ipotizzare fino a qualche giorno fa, all’ordine del giorno non è prevista la distribuzione delle deleghe di funzione ai consiglieri. Sul tavolo approdano soltanto documenti finanziari.
Per gli incarichi (non retribuiti) bisognerà attendere ancora, verosimilmente la terza settimana del mese, sebbene non sia escluso che durante la seduta di domani (a Tortolì) il presidente apra il confronto con i dieci consiglieri eletti anche per sondare il terreno sulla disponibilità e l’eventuale ala di gradimento.
Le indiscrezioni dei giorni scorsi vedono in pole position per le deleghe più pesanti i consiglieri che hanno riscosso maggior successo alle urne. Ossia l’esponente dei Riformatori Francesco Carta, consigliere di Gairo, al quale Seoni potrebbe affidare la Viabilità, Carlo Lai (Pd), sindaco di Jerzu, possibile al Bilancio, Lodovico Piras, primo cittadino di Girasole, anch’egli Pd, all’Ambiente, e Mara Mascia (Forza Italia), presidente del Consiglio comunale di Tortolì, all’Edilizia scolastica. Ma la rosa dei candidati agli incarichi potrebbe essere molto più ampia.
RIPRODUZIONE RISERVATA