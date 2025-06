Provincia, tre sindaci per la presidenza 

Un terzo polo per rompere gli schemi. La neonata Provincia dell’Ogliastra diventa appetibile da governare e i sindaci dei ventitré paesi sono a caccia di alleanze per riuscire a delineare il quadro politico in vista delle elezioni che potrebbero tenersi entro il prossimo settembre, sebbene resista l’ipotesi (per ora remota) di un rinvio a primavera 2026.

Il centrodestra valuta la candidatura di Angelo Stochino, sindaco di Arzana ed esponente di Forza Italia, con il centrosinistra che sfoglia la margherita per individuare un nome fra Sergio Lorrai (Gairo), Lodovico Piras (Girasole) e Carlo Lai (Jerzu), tutti e tre con tessera Pd. Il terzo polo, un gruppo costituente che riflette su un’alternativa, potrebbe appoggiare la candidatura di Giampietro Murru, primo cittadino di Ilbono vicino al centrosinistra, già amministratore provinciale. Un turbine di nomi su cui non ci sono conferme ufficiali, bensì indiscrezioni e ragionamenti nei salotti politici.

I partiti

Gli equilibri sono sottilissimi, con la partita che si potrebbe determinare con il voto ponderato nei due Comuni più popolosi, Tortolì e Lanusei, che insieme esprimono un potenziale da 170 voti (102+68). «Noi - dice Ivan Puddu, segretario di Federazione del Pd Ogliastra - abbiamo lasciato i nostri sindaci liberi di costruire una lista civica con un unico obiettivo: la crescita del territorio». Guarda con fiducia e interesse al ruolo apicale della Provincia, oggi guidata dall’amministratrice straordinaria Marzia Mameli (Pd), l’entourage di Forza Italia.

Non ne fa mistero il segretario provinciale, Renato Pilia, assessore comunale di Lanusei: «Auspico che Forza Italia abbia una rappresentanza con un ruolo di primo piano in seno al Consiglio provinciale. Siamo uno dei partiti più rappresentati nei vari Consigli comunali».

La riflessione

L’elezione di secondo livello, riservata agli amministratori comunali e dunque vieta ai cittadini di esprimere i rappresentanti nell’assise provinciale, rischia di diventare un criterio che aggiunge ulteriore disinteresse delle popolazioni rispetto alla sfera politica. A sostenerlo è anche Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo: «Ritengo questo meccanismo elettivo antidemocratico. Non sarà semplice far affezionare i cittadini alla Provincia. Soprattutto dopo il referendum abrogativo, il minimo che si dovrebbe fare è dare la parola a tutta la popolazione e non solo ai Consigli comunali. A ogni modo, per la situazione in cui si trova la Provincia Ogliastra, oggi più che mai occorre una guida forte, esperta e determinata».