Provincia, toto-nomi per il Consiglio 

Due sindaci in corsa per la presidenza e trenta amministratori per un seggio da consiglieri: è questa la fotografia dei candidati in lizza per le elezioni provinciali del Medio Campidano. Alla vigilia della presentazione delle liste, salvo aggiornamenti dell’ultimo minuto, i nomi certi sono solo quelli dei due aspiranti presidenti: il sindaco di Guspini Giuseppe De Fanti per il centrosinistra e Italo Carrucciu, sindaco di Lunamatrona, per il centrodestra. Trattandosi di elezioni di secondo livello, la ripartizione dei consiglieri segue gli schieramenti e i nominati che si possono vedere nelle Aule consiliari dei 28 Comuni del territorio. C’è ancora qualche incertezza, dovuta in parte alle quote da considerare per garantire la parità di genere: su 10 candidati, la composizione deve essere bilanciata, 4 di un sesso e 6 dell’altro, come previsto dalla norma.

Centrodestra

A sostegno del presidente, Italo Carrucciu, ci sono due liste, per un totale di venti aspiranti consiglieri. Una porta il simbolo di Sardegna Venti20, tra i candidati il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis, che era già disponibile a proporsi come presidente: «In queste elezioni dove la fa da padrone il voto ponderato, è doverosa la presenza dei paesini della Marmillla». Massimiliano Paderi di Sanluri: «Comunicazione, trasparenza e chiarezza sono tre parole importanti per avvicinare la Provincia ai cittadini. Non possiamo rischiare una seconda bocciatura col referendum. L’ente è importante per far crescere il territorio», Luca Setzu di Samassi: «L’esperienza in Consiglio comunale è determinante per capire che insieme possiamo far crescer il territorio». Idee e propositi condivisi dai colleghi di lista: Matteo Collu di Villacidro, Daniela Pilloni di Siddi, Pamela Tonin di Sanluri, Stefano Cruccas di Pabillonis. Della seconda lista, un po’ civica un po’ partitica, fa parte Simona Cogoni di Guspini: «Rimettere in moto la Provincia significa far crescere le potenzialità del territorio, non trascurare settori come la scuola e l’ambiente». in lizza anche Nicola Orrù di San Gavino: «Non si può rinunciare a dare una mano quando conosciamo le necessità, ma anche risorse e beni del luogo a noi vicino. Io ci sono».

Centrosinistra

A sostenere De Fanti come presidente una sola lista con 10 nomi. C’è il segretario provinciale del Partito socialista, Agostino Pilia: «Per 8 anni sono stato consigliere della Provincia abrogata, un’esperienza negativa, soprattutto per via del mancato coinvolgimento delle forze politiche in campo, un po’ come il campo largo. Oggi è impensabile evitare il confronto, la vicinanza ai cittadini, la comunicazione». L’elenco, secondo i bene informati, dovrebbe contenere anche i nomi di Gianluca Figus di San Gavino, Giacomo Porru di Villanovafranca, Marco Maccioni di Serramanna, Maura Boi di Serrenti, Antonello Pintore di Villacidro. E poi due sindaci che si erano proposti alla carica di presidente: Beatrice Muscas di Samassi e Paolo Salis di Arbus.

