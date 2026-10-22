Provincia tartassata dallo Stato 

La Provincia versa allo Stato cinque milioni di euro: più di quanto incassa. Il dato emerge dall’analisi del consigliere del Medio Campidano, Marco Maccioni, al suo rientro da Imperia, dove si è svolta la 39ª Assemblea nazionale delle Province italiane. «Per il 2026», ricorda Maccioni, «dovremmo versare allo Stato 5,78 milioni di euro, il trasferimento statale è di 5,5 milioni. Diamo molto più noi in tasse e tributi di quanto riceviamo sotto forma di servizi e spesa pubblica».

La differenza

La cifra ben rappresenta lo squilibrio, nonostante spetti all’ente garantire la manutenzione di 332 chilometri di strade, la sicurezza delle scuole, l’ambiente e il supporto ai 28 Comuni. «Risorse», aggiunge il consigliere, «che si riducono ogni anno, mentre il prelievo resta invariato. Non è sostenibile e non è giusto. Per questo ho condiviso le rivendicazioni del presidente dell'Unione province sarde, Mauro Usai, il quale ha detto che le Province devono essere messe in condizione di fare ciò che né la Regione né i Comuni, da soli, possono fare: tenere insieme i territori». Intanto nel Medio Campidano si è appena aperta una nuova fase: «Con la nomina del nuovo presidente», prosegue Maccioni, «si stanno ricomponendo gli organi politici. Stiamo ripartendo e vogliamo farlo con slancio e uniti. C’è bisogno di basi solide: risorse certe, un ruolo riconosciuto e la possibilità di programmare».

I soldi

Il nodo è la finanza pubblica. La richiesta emersa a Imperia è chiara: «Partecipare ai tavoli finanziari Stato-Regione, abbattere il contributo versato e avere risorse adeguate alle responsabilità». Concorda il neo presidente, Francesco Sanna: «La Provincia ha un ruolo cruciale nella vita dei cittadini, sebbene per troppo tempo si sia sostenuto il contrario. La disponibilità di risorse è la base per poter garantire sicurezza, decoro e progettazione per il futuro di un territorio che sta ripartendo. Maccioni ci ha ben rappresentati in un contesto in cui sono stati trattati temi attuali per il territorio. C'è tanto da fare e su tanti tavoli. Il lodevole impegno di tutti è la strada per crescere insieme».

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