Provincia, subito la squadra di Pireddu 

Cerimonia ufficiale ieri mattina per il passaggio di consegne tra l'amministratore Battista Ghisu e il nuovo presidente della Provincia Paolo Pireddu. Strette di mano e un ringraziamento da parte del neoeletto al predecessore «per il rapporto che ha saputo creare con tutti i Comuni e l’impegno per cercare di risolvere diversi problemi, a iniziare dalla viabilità».

I progetti

Dal punto di vista politico, Pireddu ha evidenziato che avrebbe preferito le elezioni di primo livello, poi pensa al futuro. «Inizieremo subito a lavorare con i sei consiglieri della maggioranza a cui verranno assegnate specifiche deleghe in base alle rispettive competenze». Un messaggio indicativo in vista dell'incontro di questo pomeriggio con i partiti del centrodestra per definire l’organigramma di governo e iniziare a discutere anche degli altri incarichi del cosiddetto sottogoverno. Pireddu ha lasciato intendere di volere le “persone giuste nel posto giusto” per le principali competenze della Provincia: viabilità, edilizia scolastica, tutela ambientale, valorizzazione beni culturali, dimensionamento scolastico. Nei ruoli interni parecchia importanza avranno le deleghe al bilancio e al personale in una fase in cui la Provincia punta ad avere nuovamente una ricca capacità di spesa. E allo stesso tempo rinfoltire il nucleo dei dipendenti che negli ultimi anni è andato fortemente scemando.

La squadra

Il neo presidente deve incastrare i tasselli della sua squadra che può contare su due sindaci (Domenico Gallus e Claudio Pinna), un vicesindaco ( Andrea Grussu) e tre consiglieri comunali (Giuliano Uras, Antonio Iatalese, Massimo Blandino). Nell'immediato bisogna pensare alla rappresentanza nel Consorzio industriale. La scadenza del mandato di Ghisu ha fatto cadere l'incarico fiduciario assegnato al consigliere comunale di Oristano Massimiliano Daga (Pd). Ieri anche il saluto dell'amministratore Battista Ghisu. «Ringrazio tutti i dirigenti e i dipendenti per il lavoro svolto. Senza il loro contributo non si sarebbe potuto realizzare quanto fatto - ha detto -Lascio con soddisfazione un Ente in salute». L’amministratore uscente non ha comunque mancato di togliersi un sassolino dalla scarpa. «In questi 12 mesi qualcuno ha cercato di tirami la giacchetta, ma io ho inteso lavorare nell'interesse generale, guardando a tutti senza soffermarmi alle appartenenze politiche».

