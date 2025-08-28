Provincia, spunta una nuova lista 

C’è un’altra lista in corsa per le prossime elezioni provinciali. Fortemente concentrata su Carbonia e sulle diverse componenti non solo del consiglio comunale, ma anche della stessa maggioranza, si appresta a presentare una lista di dieci aspiranti consiglieri sostenuti da Movimento 5 Stelle, Orizzonte Comune, Psi e Sinistra Futura «che uniscono le proprie energie – si legge in un comunciato stampa – per costruire e mettere a disposizione degli amministratori comunali e cittadini un’opzione politica e civica profondamente radicata nei valori progressisti, socialisti e di sinistra». In pratica, una fetta del campo largo, senza il Pd, anche se in tanti sono pronti a giurare di essere stati contattati in questi giorni dai big della politica regionale per l’adesione alla lista in alternativa a quella dei 20 sindaci che hanno proposto Mauro Usai.

La nuova lista

«Siamo pronti ad aprirci alle forze afferenti a quest’area civica, progressista, socialista, di sinistra e alle individualità che la compongono - recita ancora il comunicato - per dialogare e includere chiunque condivida questa visione costruttiva di futuro e questo progetto di ripartenza per il territorio». Fa da cornice una sorta di battaglia intestina all’interno dello stesso Pd, con correnti contrapposte, anche se nessun sindaco al momento avrebbe dato (il condizionale è d’obbligo) la disponibilità a candidarsi alla presidenza della Provincia.

Programmi

«Per quel che ci riguarda queste elezioni sono un nuovo punto di partenza - scrivono i proponenti questa nuova lista - avviano un patto di consultazione permanente, che sarà applicato in ogni singola competizione amministrativa del Sulcis iglesiente, con l'obiettivo di costruire e rafforzare una rete di amministratori e amministratici locali in grado di cooperare e lavorare insieme dentro visioni e valori comuni e fuori dalle logiche di campanile». I temi sono più o meno gli stessi già inseriti nel programma sottoscritto dalla stragrande maggioranza dei sindaci che avrebbero siglato un patto di amicizia per il territorio, durante una cena che, si sarebbe svolta proprio a Carbonia. Lo scenario che si prospetta a seguito di alcuni sindaci che avrebbero già risposto picche ai loro referenti di partito per la sfida diretta al sindaco di Iglesias e ai suoi colleghi che lo sostengono (20 sindaci del territorio), si concentra nelle liste per il consiglio provinciale dove il voto dipende da tutti i consiglieri dei 24 comuni e, in buona sostanza, se questa annunciata contrapposizione dovesse avere un seguito nei fatti, ci sarebbe la corsa per un posto in Consiglio. (s. g.)

