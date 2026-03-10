Provincia, sì al primo bilancio 

Il Consiglio provinciale del Medio Campidano ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, poco più di 70 milioni di euro nel triennio, destinati soprattutto alla viabilità, all’edilizia scolastica, ai servizi e al contenimento della fauna selvatica, ormai l’emergenza del territorio per via dei danni all’agricoltura e alla pastorizia.

Il presidente, Giuseppe De Fanti, nella relazione introduttiva ha ripercorso 12 anni di commissariamento: «È il primo bilancio dell’ente rinato a settembre, ridiventiamo protagonisti delle nostre risorse. La situazione ereditata dal Sud Sardegna, non dal recente passato, ma dal decennio precedente, ha lasciato macerie: i problemi del Campidano sono stati trascurati».

Le criticità

Nonostante il parere favorevole, i consiglieri hanno posto l’accento su diverse criticità. «Adesso – ha detto il sindaco di Gesturi, Emilio Serra- non ci sono più scuse, il bilancio c’è, le esigenze del territorio sono note, dobbiamo pedalare. L’attenzione ai problemi fino ad oggi è stata superficiale. A dicembre ho ricordato i 300mila euro destinati al taglio dell’erba lungo le strade, avremmo potuto spenderli, invece sono finiti nell’avanzo». E il vicesindaco di Villacidro, Dario Piras, ha aggiunto: «Con la stagione piovosa, l’erba è altissima, nasconde la segnaletica stradale e invade la stessa carreggiata. Purtroppo l’appalto del servizio è scaduto. Siamo in ritardo, occorre accelerare per un nuovo bando».

Il consigliere di Sanluri, Massimiliano Paderi, ha richiamato l’attenzione su altre proprietà: «In questi 5 mesi, ci siamo accorti che non ci sono solo grandi opere, ma emergenze che non possono aspettare. Pensiamo agli alunni disabili nelle scuole e gli ascensori bloccati, la mancata manutenzione degli impianti antincendio, gli estintori scaduti e tanto altro». Il sindaco di Las Plassas, Andrea Lampis, ha sottolineato l’importanza del confronto con le istituzioni: «La scuola non è solo edilizia, è educazione al rispetto, al bene comune, valori importanti per la consapevolezza che occorre impegno per far crescere il territorio».

Le cifre

Il documento contabile per il 2026 impegna quasi 30 milioni di euro. La fetta maggiore di 17 milioni è per il funzionamento dell’ente, tra personale e servizi, quelli da affidare all’esterno, il centro antinsetti, 10 milioni per scuole e strade. L’avanzo di amministrazione ammonta a oltre un milione di euro. «Non possiamo più tergiversare - conclude De Fanti- dobbiamo indire i concorsi per quattro dirigenti e figure nell’area amministrativa e tecnica».

La fauna

Un occhio particolare all’aumento di cervi, cinghiali, daini e cornacchie, ma anche alla presenza di 42 coadiutori per l’abbattimento dei cinghiali appena formati, parte dal Comune di Arbus e parte dalla Coldiretti. «Possiamo contare – ricorda il vicesindaco di Arbus, Simone Murtas - su un milione di euro, fondi della Regione, insufficienti per un settore che richiede almeno il triplo, tra indennizzi agli agricoltori, censimenti, piani di abbattimento e danni vari».

