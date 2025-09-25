VaiOnline
Elezioni.
26 settembre 2025 alle 00:30

Provincia, sfida tra Ciccolini e Uda 

I due aspiranti presidenti a confronto su programmi e scelte politiche 

Aspirano entrambi alla carica di presidente della Provincia, ognuno a modo suo, perfino di fronte alla rinascita di un ente bistrattato e spazzato via da un referendum. «Sono sempre stato un “provincialista” sfegatato perché la riforma che ha ridimensionato l’ente e le competenze e il referendum portato avanti con l’illusione dell’abbattimento dei costi della politica è stato un inganno: ha tolto ai territori risorse e rappresentatività. Bene le elezioni che sono di secondo livello con l’auspicio che si torni a quelle dirette», dice Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti, amministratore straordinario della Provincia, esponente dem. A sfidarlo Riccardo Uda, primo cittadino di Macomer, che sulle Province dice: «Sono d’accordo con il referendum sulla cancellazione ma se si vogliono tenere vanno rimesse in un sistema elettivo diretto». E tiene a fare una precisazione: «Ho un’anima civica e laica, non rappresento il centrodestra, non mi ritengo esponente di niente. Una lista di centrodestra ha deciso di sostenere me, cosa diversa, e di questo naturalmente ringrazio».

Perché la lista unitaria è naufragata?

Uda: «Di unitario aveva poco, se si voleva farla era necessario che si sentissero i territori, i sindaci. Invece nella mia Unione dei Comuni scopro che c’era un posto per Macomer e uno per un altro Comune. Dove e come è stato deciso? Nessuno ci ha riunito meno che meno l’amministratore provinciale che avrebbe dovuto traghettare verso le elezioni».

Ciccolini: «Legittimamente alcune forze politiche di centrodestra hanno optato per la costruzione di un’alternativa alla mia proposta. Da parte mia non è cambiata l’impostazione della lista, ossia la rappresentanza di tutti i territori della Provincia. Nel Marghine è emersa tra le prime candidature quella del vicesindaco di Borore che ha incontrato i sindaci».

Perché candidarsi?

Ciccolini: «L’incarico di questo periodo mi ha permesso di conoscere in modo approfondito problemi e potenzialità della nostra provincia. La continuità amministrativa nel portare avanti la soluzione dei problemi può agevolare un’amministrazione che sia da subito pronta».

Uda: «La mia candidatura nasce dal mancato coinvolgimento del territorio. Se il buongiorno si vede dal mattino non lo è proprio. Se si parte così non è un bel segnale per la gestione della Provincia».

Le priorità?

Uda: «Nessuno ha la bacchetta magica. L’amministratore straordinario si è preoccupato soprattutto di nomine nell’ufficio di gabinetto e nell’ufficio di staff ma si è dimenticato di estendere o rinnovare la convenzione con la Nugoro o con altri per gestire la verifica degli estintori. Le nostre scuole ora sono senza. Significa che non fa neppure l’ordinaria amministrazione, figuriamoci su viabilità e ambiente visto che esiste un termovalizzatore che potrebbe essere una bomba ecologica se non gestito in modo oculato».

Ciccolini: «Due gli obiettivi principali: fare in modo che la Provincia torni a essere il luogo, anche fisico, nel quale gli amministratori si ritrovano insieme e in forte connessione con la città di Nuoro a programmare lo sviluppo e poi portare avanti il grande progetto dell’Einstein telescope che può davvero coinvolgere tutta la provincia».

Prima cosa da fare in caso di vittoria?

Ciccolini: «Ritessere le relazioni con tutti i territori, individuare interventi specifici e aprire un tavolo con la Regione perché servono risorse».

Uda: «Renderei permanente l’assemblea dei sindaci che portano le istanze delle comunità e non è mai stata convocata».

