VaiOnline
Lanusei.
11 novembre 2025 alle 01:35

Provincia senza personale 

In servizio solo 34 dipendenti, nel 2013 erano più di novanta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nel 2013, ultimo anno della sua prima breve esistenza, la Provincia Ogliastra, baby per residenti e dimensioni, poteva contare su 90 dipendenti. Dodici anni dopo, ai primi vagiti post resurrezione, può contare su 34 persone. Quindici sono amministrativi, diciassette tra disinfestatori e cantonieri. Difficile capire come questo sacco, vuoto di braccia e risorse, possa restare in piedi. Servono uomini e soldi, o le promesse resteranno sulla carta.

Uffici sguarniti

Dove siano finiti quei novanta dipendenti è presto detto. Negli anni le competenze relative al Turismo sono passate alla Regione, con i relativi uomini, erano 6, altri addetti si sono trasferiti alla Protezione civile (4), qualcuno ancora si è trasferito in autonomia alla Regione, all’Aci o in diversi enti oppure ha raggiunto l’età della pensione.

Così negli uffici di Lanusei o Tortolì, a presidiare le strade e a fare le manutenzioni, sono rimasti in pochissimi. «È una delle difficoltà più importanti in questo momento – spiega il vicepresidente Carlo Lai – ma sulla quale nutro un moderato ottimismo. Non è tanto una questione economica ma di stabilire la capacità assunzionale dell’ente, per cui servono calcoli complicati. Tuttavia al netto di tutte queste questioni credo che prima della fine dell’anno arriveranno delle buone notizie, anche per le giovani intelligenze ogliastrine che potranno partecipare agli eventuali concorsi».

Dipendenza

L’amministratore straordinario Marzia Mameli, nella sua relazione finale, spiegava così i problemi del personale nel corso dei lunghi anni di “dipendenza” da Nuoro: «Pur operando con un incarico ridotto hanno sempre dimostrato professionalità e un forte senso di appartenenza. Anche quando l’ente era inglobato nella Provincia di Nuoro hanno affrontato con dignità le mortificazioni subite. Hanno continuato a tutelare le esigenze degli ogliastrini». Parole che fanno capire quale sia lo spirito di rinascita che accompagna la nuova fase in Provincia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 