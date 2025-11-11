Provincia senza personale 

Nel 2013, ultimo anno della sua prima breve esistenza, la Provincia Ogliastra, baby per residenti e dimensioni, poteva contare su 90 dipendenti. Dodici anni dopo, ai primi vagiti post resurrezione, può contare su 34 persone. Quindici sono amministrativi, diciassette tra disinfestatori e cantonieri. Difficile capire come questo sacco, vuoto di braccia e risorse, possa restare in piedi. Servono uomini e soldi, o le promesse resteranno sulla carta.

Uffici sguarniti

Dove siano finiti quei novanta dipendenti è presto detto. Negli anni le competenze relative al Turismo sono passate alla Regione, con i relativi uomini, erano 6, altri addetti si sono trasferiti alla Protezione civile (4), qualcuno ancora si è trasferito in autonomia alla Regione, all’Aci o in diversi enti oppure ha raggiunto l’età della pensione.

Così negli uffici di Lanusei o Tortolì, a presidiare le strade e a fare le manutenzioni, sono rimasti in pochissimi. «È una delle difficoltà più importanti in questo momento – spiega il vicepresidente Carlo Lai – ma sulla quale nutro un moderato ottimismo. Non è tanto una questione economica ma di stabilire la capacità assunzionale dell’ente, per cui servono calcoli complicati. Tuttavia al netto di tutte queste questioni credo che prima della fine dell’anno arriveranno delle buone notizie, anche per le giovani intelligenze ogliastrine che potranno partecipare agli eventuali concorsi».

Dipendenza

L’amministratore straordinario Marzia Mameli, nella sua relazione finale, spiegava così i problemi del personale nel corso dei lunghi anni di “dipendenza” da Nuoro: «Pur operando con un incarico ridotto hanno sempre dimostrato professionalità e un forte senso di appartenenza. Anche quando l’ente era inglobato nella Provincia di Nuoro hanno affrontato con dignità le mortificazioni subite. Hanno continuato a tutelare le esigenze degli ogliastrini». Parole che fanno capire quale sia lo spirito di rinascita che accompagna la nuova fase in Provincia.

