Provincia, scatola da riempire 

L’unico segno dell’esistenza della provincia dell’Ogliastra sono le indennità percepite dagli amministratori di Lanusei e Tortolì e la conferenza socio-sanitaria Asl. Ma, a oggi, si tratta di un ente virtuale. Lo è di fatto, perché sotto il profilo pratico e operativo l’area geografica è identificata sotto la provincia di Nuoro, benché sul territorio sia attiva la Zona omogenea con un suo commissario. L’eventuale consacrazione definitiva potrà essere celebrata soltanto dopo che la Corte costituzionale si esprimerà sul ricorso presentato dal governo, che ha cassato l’articolo del collegato alla Finanziaria 2023 della Regione.

Il consigliere

«La Provincia esiste, ne abbiamo riparlato noi del Pd nel 2019. Il referendum di Seui sancisce la volontà della comunità di stare in Ogliastra». Il consigliere regionale dem, Salvatore Corrias, rivendica la paternità della legge istitutiva: «Sono fiducioso, avendola scritta, e continuo a crederci. Auspico elezioni di primo livello. La Corte costituzionale ci dirà se i referendum vanno estesi a tutti i territori».

I sindaci

Marcello Ladu, sindaco di Tortolì, auspica in un cambiamento immediato: «Salutiamo con entusiasmo rinnovato l’adesione della comunità di Seui nella provincia dell’Ogliastra. Confidiamo al più presto nel nuovo assemblea legislativa regionale affinché ci consenta in tempi rapidi di autodeterminarci e scegliere democraticamente i rappresentanti alla guida dell’ente intermedio. Questo a prescindere dalla tipologia di elezione, diretta o meno, così come avviene in tutta Italia. È impensabile continuare in questa situazione con un commissario, alla guida della provincia di Nuoro ininterrottamente dal 2016, che tanti problemi sta creando alla nostra comunità». Christian Loddo, primo cittadino di Talana, è perplesso sulle elezioni di secondo grado: «Non vedo di buon occhio la provincia dei sindaci ma credo in un mandato pieno in cui il consigliere provinciale risponde a un territorio». Analoghe perplessità le solleva Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo: «Bene il rientro di Seui, ma occorre capire quali obiettivi si vogliono perseguire con la provincia che in questo momento storico rappresenta una scatola quasi vuota. L’errore più grande è quello di legittimare i suoi organi senza un consulto popolare aperto a tutti e non ai soli amministratori».