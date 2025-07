Provincia, sarà sfida a tre 

Tre poli per la Provincia. I nomi girano da tempo. Da Angelo Stochino a Sergio Lorrai, passando per Lodovico Piras fino a Giampietro Murru. Le due coalizioni sfidano un terzo polo che ambisce a smarcarsi dalle dinamiche consolidate dello scenario politico.

Terzo polo che conferma l’interesse verso la presidenza, riservata a uno dei ventitré sindaci: «Siamo un gruppo centrista, indipendente, composto da sindaci assessori e consiglieri. Confermo a - dichiara Giampietro Murru, primo cittadino di Ilbono - stiamo lavorando alla costituzione del gruppo che poi esprimerà il nome del candidato. Ci presentiamo come alternativa». Entro il 31 luglio, con l’eventuale convocazione dei comizi, si potrebbe avere la certezza delle elezioni entro il prossimo settembre.

I dem

Intanto il 19 luglio a Lanusei si riunirà l’assemblea provinciale del Pd. «Non abbiamo una rosa di papabili ma - è la posizione dei Dem espressa dal segretario provinciale, Ivan Puddu - abbiamo chiesto ai nostri amministratori locali di dialogare e ragionare su una lista unitaria di sindaci che abbia come obiettivo del programma la crescita dell’Ogliastra. L’auspicio è quello di trovare il sindaco, l’amministratore più rappresentativo per traghettare la nostra provincia a un nuovo corso sociale ed economico». Puddu sostiene sia tempo di abbattere gli steccati: «Il tempo delle contrapposizioni è finito, ora la battaglia è arginare un tragico spopolamento che sta svuotando le nostre comunità».

Lorrai, sindaco di Gairo, potrebbe essere uno dei candidati: «Essere indicato tra i possibili protagonisti di questa nuova fase politica è motivo di orgoglio, e spero derivi dal riconoscimento del lavoro portato avanti in questi anni a Gairo, insieme a una squadra competente e motivata e al prezioso contributo degli uffici comunali».

Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, illustra la sua posizione: «Sono disposto a sedermi con chi vuole aprire un confronto. Sono al di fuori di qualsiasi guida o iniziativa di alcun genere». In attesa della certezza, Fratelli d’Italia chiarisce: «Qualora le elezioni venissero indette - dichiara il presidente provinciale, Nicola Salis - Fratelli d'Italia Ogliastra si impegna a promuovere un ampio confronto con tutte le forze del territorio, con l'obiettivo di costruire un gruppo dirigente capace di interpretare e tutelare le specificità il territorio dell'Ogliastra».

Gli azzurri

Forza Italia vuole recitare un ruolo di primo piano e non ne fa mistero, come spiega il suo segretario Renato Pilia, assessore nella giunta Burchi di Lanusei: «Si coglie favorevolmente la volontà delle forze politiche di un ritorno all'elezione diretta. Trattandosi di un'elezione di secondo livello la quadra andrà trovata dapprima tra i vari sindaci e i Consigli comunali. In ogni caso Forza Italia riunirà la segreteria e si confronterà sul tema. Riusciremo a fare sintesi per trovare equilibrio e rappresentatività di tutto il territorio».

