Provincia, quattro eventi con il Pd 

Agenda Ogliastra. Il ruolo della nuova provincia dentro il sistema Sardegna. Il Pd Ogliastra, con la regia del segretariom Ivan Puddu, organizza quattro appuntamenti per discutere insieme di ambiente, zone interne industria e sanità. Nell'occasione i rappresentanti del governo regionale incontreranno la comunità ogliastrina. Si comincia da Ulassai sabato 23 novembre, alle 10, presso la sala convegni Helmar Schenk in via Vittorio Emanuele. Nell'occasione parteciperà l'assessora regionale all'ambiente Rosanna Laconi. Il secondo evento a Urzulei il 7 dicembre, alle 10, nella sala del ristorante Sa domu de S'orcu, sarà presente l'assessore regionale alla programmazione Giuseppe Meloni. Terzo appuntamento a Tortolì, sabato 14 dicembre, nella sala convegni del Symposion a Porto Frailis con l'assessore all'industria Emanuele Cani. Si chiude a Lanusei, il 21 dicembre, nella sala provincia, con la presidente della commissione sanità Carla Fundoni. (f. me.)

