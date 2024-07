«Provincia, ora il referendum» 

«Abbiamo scelto di stare con Oristano: il referendum consultivo ora non può più aspettare». Il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti, dopo tre anni di attesa, sollecita la Regione per l’avvio delle procedure referendarie. L’appello arriva con la bocciatura del ricorso del Governo contro la legge regionale che aveva legittimato le Province della Sardegna. E non è il solo caso a scuotere il Medio Campidano dopo la sentenza dei giorni scorsi. Il via libera al riordino dell’ente intermedio ha riaperto il dibattito sull’assetto territoriale dei 28 Comuni. Compatti i sindaci: «I tempi sono maturi per avviare l’iter, non possiamo arrivare impreparati alle elezioni nel 2025».

Alle urne

Il primo a sollevare l’urgenza è stato De Fanti in una nota inviata ai presidenti di Regione, Consiglio regionale e I Commissione e ai consiglieri regionali del Medio Campidano. «Da più di tre anni – ricorda il primo cittadino – attendiamo inutilmente la consultazione popolare. Nel 2021, il nostro Consiglio comunale approvò a maggioranza la proposta di distacco dal Campidano ad Oristano. La mancata unanimità dell’Aula ci ha obbligato a chiedere alla Regione di indire il referendum. Nonostante le continue sollecitazioni, la risposta non è mai arrivata. Ora l’urgenza impone di farlo, diversamente non potrà nascere alcuna Provincia». Alberto Urpi di Sanluri condivide l’urgenza: «Quando la politica chiama, gli elettori rispondono. È questa sarà la partenza. Ho presentato un emendamento alla legge sulle Province, il Campidano chiede che le elezioni siano di primo livello. Se in quest’ultimo periodo, il governo dell’ente intermedio fosse stato affidato ai rappresentanti del popolo, il Consorzio industriale provinciale non avrebbe mandato a casa 42 lavoratori. Sette mesi dopo, tutto tace».

Fronte unico

Sulla necessità di elezioni di primi livello sono tutti d’accordo. «Spetta ai cittadini – dice Francesco Sanna di Collinas – scegliere i loro rappresentanti e non ai Consigli comunali, i paesi piccoli della Marmilla sarebbero penalizzati». Paolo Salis di Arbus: «Se Guspini dovesse andare ad Oristano, quale sarà la sorte dell’Unione dei Comuni del Linas? Per Arbus è importante che la Provincia torni a occuparsi dei servizi sul litorale, salvamento a mare e spiagge pulite». Giorgio Zucca di Sardara: «Mettiamoci al lavoro per arrivare alle elezioni che diano al Medio Campidano la soluzione dei tanti problemi che da anni chiediamo con risultati a metà: viabilità, scuole e ambiente. Tre settori che rivendicano giustizia».

