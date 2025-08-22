«Provincia, no ad accordi-minestrone» 

«La Provincia è un organo che deve collaborare con tutti, stavolta ancora di più, si riparte dopo un lungo commissariamento. Impegniamoci nella ricerca di un solo candidato come presidente, un nome che possa fare un lavoro di sintesi». La scelta condivisa dei 28 sindaci del Medio Campidano, riuniti tempo fa a Sanluri per le elezioni del 29 settembre, non ha ancora trovato un candidato unitario. L’intera alleanza non solo resta sospesa in un limbo politico, ma si complica con la presa di posizione del segretario provinciale dei socialisti, consigliere di minoranza di Arbus, Agostino Pilia: «Non condivido accordi minestrone che includono la destra, passi la parte moderata come Sardegna al centro 20Venti con Alberto Urpi, no ad alleanze con Fratelli d’Italia». Pensiero condiviso da alcuni esponenti del Pd che preferiscono restare nell’ombra.

Le alleanze

A due settimane dalla presentazione delle liste, il quadro complessivo, dunque, mostra un centrosinistra che fatica a trovare compattezza e un centrodestra che continua a cercare l’unità. Una trattativa interna che procede con incontri, strappi e rinvii. La prossima tappa è prevista per lunedì, i due sindaci dei Comuni capoluoghi, Sanluri e Villacidro, Alberto Urpi e Federico Sollai, s’incontreranno per accertare se c’è la convergenza su un nome e una lista da portare all’attenzione dei colleghi. Sollai non si sbilancia: «Ci siamo lasciati per verificare la possibilità di una lista unica. Lo stiamo facendo. Nessuna ufficialità. Noi sindaci siamo tutti e 28 in gara. Nessuno escluso». E il favorito è Alberto Urpi, uomo di centrodestra, appoggiato dalla sinistra: «Ringrazio per la fiducia, sono sindaco e consigliere regionale. Un cumulo d’incarichi potrebbe impedire il giusto impegno per far ripartire l’ente. Scenderei in campo solo se dovesse servire per uscire da questo impasse».

Gli altri nomi che circolano di possibili candidati sono tutti del Pd: Giuseppe De Fanti di Guspini e Francesco Sanna di Collinas che hanno dichiarato la loro disponibilità. In questi giorni si parla anche di Beatrice Muscas di Samassi. «Con spirito civico – dice Sanna – mi metto a disposizione per favorire l’unione tra Linas, Campidano e Marmilla. La legge elettorale penalizza i paesi della Marmilla, uno sgarbo alla sua gente. Equilibri di rappresentanza rispetto alle logiche dei partiti, è la strada che vedo per una provincia nuova, in cui tutti possiamo crescere da protagonisti». E De Fanti: «Mi è stata chiesta la candidatura, ho accettato. Si va avanti. Se si dovesse trovare convergenza, sono pronto».

La politica

Consiglieri e assessori fanno sentire la loro voce. «La Provincia – dice un assessore di Sardara, Paolo Zucca – sta rinascendo dopo la bocciatura del referendum. Occorre lavorare per la credibilità dell’ente. Condivido i primi passi che invocano unità, quello che non capisco sono i veti. Dobbiamo o non dobbiamo marciare uniti?». La vice sindaca di Serrenti, Maura Boi: «Comprensibili discussioni e divergenze, l’importante è che la scelta del presidente e degli organi di supporto avvengano con un confronto democratico e partecipato, la Provincia deve essere la casa di tutti. Sappiamo quanto sia necessario costruire decisioni condivise che vanno oltre gli equilibri tra pochi. Non è il momento di personalismi, ma di responsabilità e visione comune. Un percorso che non può e non deve fare a meno del contributo delle donne». Gianni Lussu di Arbus: «L’unico presidente che la Provincia ha avuto è stato di Serrenti, ora penso che spetti ai Comuni del Linas, col voto ponderato i numeri stanno dalla nostra parte». Il consigliere comunale di Villacidro Antonio Muscas dice: «Le elezioni sembrano un affare tra sindaci, niente dibattiti pubblici né in Aula consiliare. Lista unica, una grande ammucchiata: chi dovrebbe rappresentare e con quale indirizzo politico? Il buon senso vorrebbe che a candidarsi non siano i sindaci dei comuni capoluogo».

