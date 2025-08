Provincia, Nizzi verso la guida 

A poco più di un mese dalle elezioni, il presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna potrebbe avere già un nome e un cognome. Ieri, a Olbia, il vertice politico del tavolo provinciale della coalizione di centrodestra che ha scelto il candidato: “I segretari hanno unitariamente condiviso la necessità di indicare la candidatura alla presidenza della Provincia Gallura Nord Est Sardegna la figura autorevole del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi”. La candidatura è firmata dai segretari provinciali di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Riformatori Sardi, Alleanza Sardegna, Udc e Sardegna al centro.

Centrodestra compatto sul nome ma a patto che, in Aula, sia garantita una rappresentanza equilibrata di tutti i partiti dello schieramento e dei territori (punto delicatissimo): “I segretari hanno anche condiviso l’esigenza della rappresentanza dei partiti della coalizione di centrodestra in seno al nuovo consiglio provinciale, contemperando tutte le esigenze territoriali”. Alle urne, i “grandi elettori” dei 26 comuni galluresi che decideranno la composizione dell'organo amministrativo: circa 375 i consiglieri aventi diritto di voto che ne eleggeranno dieci in rappresentanza della Gallura per due anni, e un presidente in carica per quattro anni e non oltre il tempo di scadenza del mandato di primo cittadino. Per effetto del peso demografico del Comune che dirigono (attraverso il voto ponderato) e dell'orientamento di centrodestra della maggioranza dei sindaci della Gallura, la presidenza avrebbe la fascia tricolore del Comune di Olbia che, a spanne, dovrebbe poter far sedere tra gli scranni del Consiglio provinciale cinque rappresentanti. L’orizzonte temporale della nuova presidenza sarebbe, però, circoscritto al 2027, in assenza della possibilità del terzo mandato a sindaco per Nizzi.

Centrosinistra

Il centrosinistra gallurese, invece, è ancora in fase decisoria: in un incontro di qualche giorno fa ha nominato una commissione, formata da componenti che rappresentano tutti i centri della Gallura, per sondare il terreno e capire se ci sono le condizioni per poter esprimere una candidatura. Sono tre (con riserva) e piccoli, i Comuni in mano al centrosinistra, Loiri Porto San Paolo, Padru e San Teodoro, guidato da una lista civica (solo) orientata a sinistra.

