Provincia, Marrocu incorona De Fanti 

Elezioni provinciali nel Medio Campidano, più la scadenza si avvicina più il clima diventa rovente. A scaldare gli animi, questa volta, è stato l’incontro di ieri mattina a Villacidro, fra l’ex parlamentare Pd, Siro Marrocu, e il sindaco di Guspini, Giuseppe De Fanti. Nessuna ufficialità, ma il passaparola ha raggiunto l’intero territorio. Il fatto che a “incoronare” De Fanti come candidato presidente della Provincia sia stato il «pensionato della politica» Marrocu ha suscitato l’indignazione di molti. De Fanti dice: «La scelta della candidatura sarà stasera, come deciso nella riunione con i sindaci. Da subito ho dato la mia disponibilità. L’ho confermata sabato a San Gavino».

Le reazioni

Intanto, a sette giorni dalla presentazione delle liste, appare ormai improbabile l’obiettivo della convergenza su un solo candidato. Nonostante le numerose riunioni fra i 28 sindaci, centrodestra e centrosinistra non hanno trovato una quadra. E l’intromissione di “politici” esterni, non è stata accolta bene dallo stesso Partito democratico, soprattutto perché si tratta di votazioni di secondo livello, pertanto riservate esclusivamente ai primi cittadini, gli unici a votare sono gli amministratori comunali. E i candidati in lista del Pd erano quattro: oltre a De Fanti, Francesco Sanna di Collinas, Beatrice Muscas di Samassi e Federico Sollai di Villacidro. Disponibilità confermata nell’incontro di Samassi, poi di nuovo sabato a San Gavino, dove, seppur non ufficializzato, il passo indietro di Sollai per i presenti era scontato, nella lista dei sei aspiranti presidenti, il suo nome non c’era. Inutile il tentativo di saperne di più. Interpellato, Sollai scrive in un messaggio: «D’ora in poi non potrò più rispondere per altri impedimenti». Ma sempre in casa Pd, le altre fasce tricolore hanno mal digerito la scelta di una persona terza, senza essere interpellati, seppur fatta da una persona del gruppo. Sanna non nasconde il dispiacere per un fatto che non sarebbe mai dovuto accadere. «La linea del Pd – dice al telefono – è quella di agevolare le candidature che emergano da un accordo tra i sindaci, con spirito di unitarietà. Ho dato la mia disponibilità ai colleghi tutti, in uno spirito di massimo rispetto. Solo a loro e a nessun altro centro di potere spetta la scelta. Se qualcuno ritiene che il mio pensiero sia un errore, me lo venga a spiegare».

Il rebus

Un caos, magari in buona fede per rompere con il tergiversare di questi giorni, quando tutti i tentativi per la scelta del candidato si sono chiuse sistematicamente con fumate nere e rinvii su rinvii. Nell’unica Provincia dell’Isola, orfana di una lista, ormai tutto è affidato all’incontro di stasera, alle 18.30, nel Comune di San Gavino. Al rebus del centrosinistra, si aggiunge quello del centrodestra. Fino a ieri una parte era pronta a sostenere De Fanti come “candidato civico”, ma ora che è stato proposto dal Pd la strada diventa in salita. «Oggi – dice Alberto Urpi – prima dell’incontro programmato, si riunisce la coalizione. Decideremo insieme quali trattative possibili. Ho lavorato per una lista unica. A questo punto vinca il confronto democratico».

