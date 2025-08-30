Provincia, l’accordo non c’è 

Ennesima fumata nera nell’incontro di ieri per la presidenza della provincia del Medio Campidano: i sindaci non hanno trovato l’accordo sul candidato. Tutto rimandato a domani, alle 18.30, ancora una volta nei locali del Comune di San Gavino. Quanto alla rosa dei nomi, sembra che qualcuno abbia fato un passo indietro: da sette sono scesi a sei. Salvo ulteriori complicazioni, l’accordo, per la prima volta unanime, è stato quello di uno stop al continuo tergiversare: «È ora di proporre uno o più candidati. Un ulteriore rinvio limiterebbe la scelta della lista o delle liste dei 10 consiglieri, considerato che il tempo utile scade lunedì prossimo».

Confronto

Era nell’aria che anche ieri mattina non si sarebbe trovata la quadra sul presidente. La discesa in campo della vigilia dei “sindaci civici” ha rafforzato le divisioni fra le forze di centrosinistra e centrodestra, la lista unica è rimasta nel limbo dei buoni propositi. Certo, qualcuno ci spera ancora, ma di fatto i nomi proposti sembra vadano in direzioni opposte. Ieri, infatti, l’unica certezza data, tramite un comunicato, è che «nel corso del confronto sei sindaci (non più sette) hanno manifestato la propria disponibilità a candidarsi alla presidenza». In casa Pd tre le conferme: Francesco Sanna di Collinas, Beatrice Muscas di Samassi e Giuseppe de Fanti di Guspini. Due le nuove proposte: Italo Carrucciu di Lunamatrona e poi Andrea Lampis di Las Plassas che pensa già alla priorità in caso venisse eletto: «Lo spopolamento va combattuto con azioni concrete». Chiude l’elenco Alberto Urpi di Sanluri che ribadisce: «Mi candido solo per uscire da questo vicolo cieco». C’è da precisare che in tutti gli incontri molti sindaci non hanno partecipato. Ieri, su ventotto, erano presenti in tredici: Siddi, Las Plassas, Serrenti, Sanluri, Collinas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Guspini, Serramanna, Samassi, Tuili, Villacidro, per Sardara l’assessore al Turismo, Antonio Mameli. A convocarlo i sindaci dei Comuni capoluogo, Urpi di Sanluri e Federico Sollai di Villacidro. Quest’ultimo c’è sempre stato, anche se di fatto non ha mai ufficializzato la sua disponibilità. Probabilmente per le difficoltà di un’intesa interna al Pd, una situazione di stallo. Mentre Sanna ribadisce: «Per il bene del territorio è fortemente auspicabile l’unità».

Il programma

Il dibattito si è concentrato anche su alcuni temi cruciali e le emergenze che il nuovo ente dovrà affrontare nell’immediato. Fra questi la ricostituzione della pianta organica, già avviata in questi mesi dal commissario, Roberto Cadeddu, con bandi di concorso pronti a partire. Poi le opere pubbliche, la scuola e il dimensionamento scolastico, nonché le competenze in materia di pianificazione strategica e di supporto ai servizi a favore dei Comuni.

