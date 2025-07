Provincia, inizia la corsa alla presidenza 

C’è fermento nel mondo politico. Nel Medio Campidano si avvicinano le elezioni provinciali di secondo livello in cui voteranno i 28 sindaci della Provincia per eleggere il presidente e i 374 consiglieri comunali per i 10 colleghi amministratori. L’orizzonte è l’appuntamento di settembre, salvo cambi di programma. Dagli schieramenti di destra e sinistra, allo stato attuale non si hanno certezze, meglio non svelare segreti e attendere qualche passo falso o chi farà la prima mossa. Intanto si immaginano maggioranze miste. Fra i sindaci papabili per diventare presidenti della Provincia circolano i nomi di Giuseppe de Fanti di Guspini, Federico Sollai di Villacidro, Francesco Sanna di Collinas, Emilio Serra di Gesturi.

I numeri

La Provincia è stata divisa in quattro fasce demografiche. La prima racchiude i Comuni fino a tremila abitanti, ovvero i 18 paesini della Marmilla che insieme ne raggiungo 8.894, i consiglieri sono 216, ciascun voto conta come 89 preferenze; la seconda, fino a 5 mila, interessa Samassi, Sardara e Serrenti con 13.259 abitanti e 39 consiglieri, ogni voto vale 397; nella terza fino a 10 mila ci sono Arbus, Gonnosfanadiga, San Gavino, Sanluri e Serramanna con 37.056 abitanti e 85 consiglieri, peso del voto 411; Villacidro e Guspini con 24.451 abitanti, 34 consiglieri, mentre un voto conta per 752. Il presidente della Provincia sarà un sindaco, eletto dai colleghi, i consiglieri voteranno il gruppo dei 10 scelti per amministrare l’ente, oggi commissariato.

Il presidente

In questo quadro numerico gli occhi politici sono puntati sui Comuni più popolati, Villacidro e Guspini, dove un voto vale 752. Nessuno si sbilancia, ma le voci dei beni informati si rincorrono, parlano di alleanze trasversali a sostegno del primo cittadino di Guspini, Giuseppe de Fanti, già assessore dell’ex Provincia e disponibile alla candidatura. «Mi è stata chiesta – conferma de Fanti - la disponibilità. Non ho difficoltà ad ammettere che ci sono, pronto a ripetere l’esperienza sui quei banchi». Una delle due correnti ormai storiche del Pd si vocifera che punti sul sindaco di Collinas, Francesco Sanna. Chiaro il suo messaggio: «Colline, pianura, montagna e mare. Seppur piccola la nostra Provincia dovrà interpretare i bisogni di territori diversi. Qualsiasi sia la scelta, la sfida sarà nella capacità di condividere una visione comune per crescere insieme, tutti per davvero». L’altra corrente, alquanto sorpresa, nega trattative in corso. Nel centrodestra si fa il nome del sindaco più giovane dell’Isola, Emilio Serra, di Gesturi: «È giusto che il nostro lavoro vada oltre i confini del singolo Comune». Caso a parte Alberto Urpi di Sanluri: «In tanti mi stanno chiedendo di candidarmi. Al momento nessuna decisione. Qualunque sia, non mancherà il mio appoggio».

Le reazioni

Interviene il deputato del territorio, Gianni Lampis: «Occorre aprire un tavolo tecnico in Regione per capire se muoverci all’interno del perimetro della coalizione sui banchi del Consiglio. A livello locale abbiamo fatto degli incontri, consapevoli che la novità del voto ponderato non va sottovalutata». Voce comune quella dei cittadini di «un taglio col passato». «L’augurio - dice l’ex segretario del Pd di Arbus, Rossano Vacca - è che il nuovo ente si occupi dei servizi assegnati. Grave errore tornare alla coltivazione del melone all’asciutto». Per Luigi Pilloni di Sanluri e per Agostino Pilia di Arbus «il secondo livello cancella la partecipazione democratica». Nessun tentennamento per Fabrizio Collu, ex presidente del Consiglio provinciale e attuale assessore di Sanluri: «Non mi candido».

