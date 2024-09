Provincia, il nuovo look dei Palazzi 

I lavori pubblici in mano alla Provincia stanno per concludersi. Si riaccendono le speranze di una possibile riapertura del Tribu e dell'ex Provveditorato di via Veneto. L'ex Tribu, il museo dedicato a Francesco Ciusa, primo scultore del Novecento sardo, vedrà la luce a breve. Chiuso nel febbraio di sei anni fa, raccoglie ancora le importanti opere dello scultore. Gli interventi hanno riguardato un trattamento contro le termiti, adeguamenti impiantistici specifici per musei e restauro degli infissi da un'impresa altamente specializzata, in aggiunta qualche rifinitura. Il museo, ospitato nel vecchio palazzo del tribunale, è stato fortemente voluto dagli eredi Ciusa e raccoglie la collezione regionale dello scultore nuorese, conosciuto in particolare - oltre che per la sua vasta produzione e per essere uno dei padri innovatori della scultura e ceramica in Sardegna - per l'opera “La madre dell'uccis”,. Ciusa nonostante i successi oltremare e la gloriosa partecipazione alla Biennale di Venezia decise di rimanere nell'Isola diventando un punto di riferimento sino ai giorni nostri. Un fatto che sottolinea ancor di più l'importanza del museo a lui dedicato.

Sopralluoghi

A fine settembre sono stati eseguiti due sopralluoghi che hanno fornito ulteriori dati sull'andamento dei lavori affidati a un'impresa di Galtellì. «Al Tribu è andato tutto molto bene per quanto riguarda gli interventi che sono a carico alla Provincia - dice la dirigente del settore Programmazione e sviluppo della Provincia, Fabrizia Sanna -. C'è stato un ottimo lavoro di recupero di falegnameria per quanto riguarda gli infissi. Proprio in questi giorni ci siamo sentiti con la Regione e stiamo procedendo. L'immobile, anche se in carico a noi, è di proprietà del Comune di Nuoro che si sta occupando di fare alcune verifiche strutturali. L'ultimo sopralluogo è andato bene, gli interventi sulla parte strutturale in legno per le termiti va ripetuto ciclicamente, esattamente come si fa per le nostre case. Abbiamo dato uno scossone e ora vediamo cosa succederà per il sistema museale, se ci saranno ulteriori risorse».

Se da un lato si pensa all'offerta museale, il fiore all'occhiello dell'Atene sarda, dall'altro si pensa alle nuove generazioni, e in particolare agli studenti. È il caso dell'ex Provveditorato di via Veneto che diventerà casa dello studente per combattere l'abbandono scolastico in provincia di Nuoro. Il tutto è frutto del progetto Span (acronimo di studenti pendolari a Nuoro).

Dopo anni di attesa e circa 2 milioni e 500mila euro, l'edificio potrà accogliere circa 60 studenti. I lavori nei mesi scorsi erano già a buon punto, fatta eccezione per una interruzione dovuta a degli allacci. Ora tutto procede. Spiega Sanna: «I lavori termineranno in questi giorni. Sono stati fatti gli allacci e gli impianti. Ora restano da eseguire dei piccoli perfezionamenti tecnici e il completamento parte esterna. Per questo sono state avviate le fasi di affidamento dell'incarico per l'esterno e le rifiniture».

Studenti dall’estero

Lo stabile ospiterà in particolare studenti delle scuole superiori, ma non si esclude la possibilità di ospitare universitari ed exchange students. Il piano ha coinvolto anche gli alunni del vicinissimo liceo Fermi che tramite un percorso Asoc (A scuola di OpenCoesione) hanno analizzato tutti gli stati di avanzamento del progetto accedendo anche a una piattaforma che illustra i vari finanziamenti pubblici disponibili e selezionando l'ex provveditorato, che compariva tra le proposte. Una collaborazione cominciata nel 2022 con l'obiettivo di rendere i giovani cittadini più attivi, interessati e consapevoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA