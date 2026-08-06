Provincia, il centrodestra punta su Lilliu 

Emanuele Lilliu, sindaco di Barumini, è il secondo candidato alla presidenza della Provincia del Medio Campidano. Ieri mattina è stata presentata all’Ufficio elettorale nella sede di Sanluri la lista, un patto tra centrodestra e civici. Il nome metterebbe d’accordo le due parti per cercare di strappare voti anche tra gli amministratori che non si riconoscono nei partiti. Dunque la sfida è tra due sindaci della Marmilla, Lilliu e Francesco Sanna di Collinas, nonostante la competizione di secondo livello in cui il voto pesa in base al numero di abitanti del proprio Comune. Un esempio: a Villacidro, il più grande, vale 842. A Setzu, il più piccolo, 59.

L’unità

«Ho accettato», dice Lilliu, «per rappresentare tutti coloro che vogliono costruire il futuro del Medio Campidano. Tra gli amministratori ci sono sensibilità diverse, esperienze politiche differenti, ma ci unisce la volontà di risultati concreti per la comunità. Credo in una Provincia che valorizzi il dialogo, il confronto e il contributo di tutti, senza steccati ideologici. La collaborazione e il buon governo sono la bussola». Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia e assessore del Comune di Sardara, Paolo Zucca, dichiara: «Sosteniamo Lilliu, indicato dall'alleato della coalizione di centrodestra Sardegna Venti20, sindaco esperto e con un passato nel Consiglio provinciale. Con responsabilità e determinazione costruiamo con i civici l'alternativa alla vecchia politica».

L'alternativa

La candidatura nasce da un percorso avviato da sindaci e amministratori locali che non si riconoscono nel Campo largo. Ieri alla presentazione della lista erano in tanti, battezzati nel movimento “Uniti per il Medio Campidano”. Il consigliere provinciale e del Comune di Serramanna, Marco Maccioni: «L’unione vuole costruire una proposta capace di rappresentare l’intero territorio. Lo dimostra l’attuale Consiglio, eletto in settembre: siamo in dieci e di realtà diverse, ma i progetti sono stati approvati all’unanimità. Confidiamo nel sostegno di Sardegna Venti20 e Fratelli d’Italia». Il consigliere e sindaco di Gesturi, Emilio Serra, richiama alla compattezza: «La novità è la candidatura di due sindaci della Marmilla in una competizione importante. Segno che anche i centri piccoli possono dare il loro contributo per la crescita del territorio».

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