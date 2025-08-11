Provincia, il candidato del centrodestra è Angelo Stochino 

Angelo Stochino ha l’imprimatur dei vertici di Forza Italia. È il 55enne sindaco di Arzana il candidato del centrodestra per la presidenza della Provincia dell’Ogliastra. «È stata un’ipotesi che ha preso sempre più consistenza fino a che non c’è stata convergenza sul suo nome». A confermare le voci, sempre più insistenti negli ultimi tempi, è Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia. «Ma - puntualizza il deputato - siamo aperti al dialogo con tutti nel segno della partecipazione diretta alla vita dell’amministrazione locale. Non abbiamo chiusure di sorta». A questo punto, con una parte del centrosinistra e di alcuni sindaci indipendenti che sembrano virare con decisione su Alessio Seoni, sindaco Psd’Az di Villagrande, appare sempre meno probabile l’orientamento di una sola lista civica. Pittalis cita anche Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo: «È doveroso riconoscergli di aver fatto un passo indietro per favorire la candidatura di Stochino e per questo lo ringraziamo». Stochino è uno dei veterani di Forza Italia in Ogliastra. Un passato da consigliere regionale, dal 2020 è sindaco di Arzana. Il suo mandato scadrà la prossima primavera. Ora, con il via libera di Pittalis, comincia la corsa alla costituzione della lista che vedrà schierati dieci amministratori, fra assessori e consiglieri, in carica nei ventitré paesi del territorio. Per oggi sono attese novità anche dal fronte dell’altro polo, i cui rappresentanti ieri erano in riunione per delineare il quadro in vista della presentazione delle liste (scadenza 8 settembre), ultimo atto prima delle elezioni del prossimo 29 settembre.

