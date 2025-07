Provincia, idea Pd: «Una lista civica» 

Il Pd ha deciso: «Nessuna lista di partito, bensì una civica unitaria per rafforzare il territorio». È la linea Dem scaturita al termine dell’assemblea di sabato scorso presieduta dal segretario della Federazione Ogliastra, Ivan Puddu. Riuniti a Lanusei, gli stati generali del Partito democratico hanno tracciato la strada verso le elezioni provinciali di secondo livello che si terranno il prossimo settembre. «Non è il momento di fare distinzioni politiche. Promuoviamo un percorso condiviso sul territorio con l’obiettivo prioritario di resistere al fenomeno dello spopolamento», dice il leader Dem. Puddu invoca unità di intenti coinvolgendo gli altri schieramenti politici, centrodestra e terzo polo, dai quali ora si attendono decisioni rispetto alle volontà elettorali (la tornata d’autunno dovrebbe essere indetta entro fine luglio dall’amministratrice straordinaria Marzia Mameli): «Abbiamo dato pieno mandato ai nostri sindaci per costruire questo percorso. Non sarò io a condurre trattative bensì i primi cittadini. Il destino della Provincia è in mano agli amministratori locali». Dunque il Pd, primo partito dello schieramento di centrosinistra, ha fissato la sua posizione. «Perché - spiega Puddu - dividersi ora sarebbe una sconfitta del territorio». I potenziali nomi di sindaci Dem pronti a correre per la presidenza, fra cui Lodovico Piras e Sergio Lorrai (assente all’assemblea di sabato), dovranno aprire un canale di dialogo con gli altri amministratori in fascia tricolore: «Una scelta che dovrebbe avvenire in una sorta di conclave tra loro», conclude.

