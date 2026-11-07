Provincia, i sorrisi non cancellano le tensioni 

Il Consiglio provinciale invoca l'unità, ma le tensioni politiche restano. Una cerimonia in grande stile, quella dell’insediamento del presidente del Medio Campidano (e sindaco di Collinas) Francesco Sanna, nell’aula consiliare di Villacidro. Tutti presenti i principali protagonisti della politica locale: il parlamentare in carica, Gianni Lampis, e l’ex Siro Marrocu, poi i consiglieri regionali Gigi Piano, Emanuele Matta e Alberto Urpi, sindaci e amministratori dei 28 Comuni, dirigenti dell’ente, sostenitori e non del neo eletto.

L'insediamento

Dopo il giuramento in lingua sarda, il presidente Sanna ha fatto un richiamo alle potenzialità del territorio e a una pace istituzionale che in realtà è ancora tutta da costruire. «Servono», ha sottolineato, «unità, collaborazione e una visione condivisa per trasformare le nostre risorse in crescita, sviluppo e benessere. Il futuro non può essere una battaglia di parte, bensì responsabilità condivisa». Ha ringraziato i presenti compreso lo sfidante sconfitto alle elezioni, il sindaco di Barumini, Emanuele Lilliu, invitando tutti «a mettere da parte le contrapposizioni per il bene del territorio».

I consiglieri

La nuova stagione amministrativa parte dunque fra le strette di mano, ma con una condizione politica precisa: nessuno sembra essere disposto a rinunciare al ruolo, e neanche alla propria identità. «Il Consiglio», ha premesso non a caso Simone Murtas, «è composto da sensibilità e appartenenze politiche diverse, ma tutti siamo chiamati a rappresentare gli interessi della comunità. È necessario che ogni iniziativa sia preventivamente condivisa prima di essere ufficializzata». Massimiliano Paderi ha aggiunto: «Il nostro gruppo politico ha incontrato il presidente dopo le elezioni. Sul tavolo c’è la proposta di un percorso concordato, con fatti concreti da portare avanti insieme». Tutti passaggi che racchiudono il senso delle preoccupazioni emerse nella seduta.

Il programma

I temi sono chiari: sicurezza delle strade, tutela e valorizzazione di archeologia e cultura, fauna selvatica e danni all’agricoltura, industria, dignità dei lavoratori e scuola. Sulla viabilità, il consigliere Andrea Lampis ha ribadito la necessità di investimenti: «Stasera raggiungere Villacidro è stato un viaggio nel buio, anche le rotatorie sono poco visibili». Si riparte tra sorrisi e diffidenze. «I cittadini», nota il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, «chiedono servizi, infrastrutture, opportunità per i giovani, sostegno a imprese e territori, soprattutto periferici. Spetta a noi misurarci sulla capacità di costruire insieme». Intesi?

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