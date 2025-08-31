Provincia, i conti non tornano 

Prima l’accelerata, poi una brusca frenata. A una settimana dalla presentazione ufficiale delle liste (entro il 9 settembre alle dodici), l'elenco dei candidati a sedere tra i banchi del Consiglio provinciale è ancora bianco. A rallentare la compilazione della lista sembrerebbero responsabili i malumori all'interno del centrodestra. Se la candidatura alla guida dell'ente del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, aveva messo d'accordo tutti i rappresentanti galluresi dello schieramento, il lancio in tempi record, applaudito all'unanimità dal tavolo politico riunito circa un mese fa, non ha fatto i conti con i numeri. Il vertice si era chiuso con la promessa che ogni partito a sostegno di Nizzi presidente sarebbe stato rappresentato da un consigliere. “I segretari hanno unitariamente condiviso la necessità di indicare alla candidatura della presidenza la figura del sindaco di Olbia e hanno altresì condiviso l'esigenza della rappresentanza dei partiti della coalizione all'interno del Consiglio provinciale”, scrivevano, in una nota diramata a margine della riunione, i segretari provinciali degli otto partiti riuniti nel consesso.

Il territorio

L'incontro, qualche giorno dopo, tra il futuro presidente e i primi grandi elettori dei 26 Comuni della provincia Gallura Nord Est Sardegna, però, ha sparigliato le carte. Accolta la proposta avanzata dai sindaci di contemplare nella lista una rappresentanza di tutti i territori e degli esponenti del centrosinistra, l'impegno preso da Nizzi con i suoi non può essere rispettato. A spanne, dei dieci componenti del Consiglio provinciale, sette sono in quota al centrodestra e tre al centrosinistra, in un equilibrio che contempli non solo il peso demografico dei territori ma anche l'espressione delle formazioni. Due (di centrodestra) spettano a Olbia, uno per ciascuno a Tempio, Arzachena e La Maddalena e i restanti 5 spartiti tra le quattro Unioni dei Comuni presenti in Gallura. I conti non tornano e la quadra non si trova: difficile trovare l'accordo sui nomi da scegliere senza deludere le aspettative della coalizione di centrodestra e le speranze del centrosinistra nei confronti del quale il futuro presidente della Provincia ha manifestato un'apertura.

