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Villacidro-Sanluri.
18 luglio 2026 alle 00:46

Provincia, i 28 sindaci chiedono che sia costituita l’Assemblea 

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«L’Assemblea dei sindaci, fondamentale per l’attività della Provincia, dev’essere istituita il prima possibile»: è la voce unanime dei primi cittadini dei 28 Comuni del Medio Campidano. A dieci mesi di distanza dalla rinascita dell’ente, nel primo incontro istituzionale i sindaci hanno sollecitato «un dialogo costante, attraverso l’Assemblea, per tradurre la volontà di collaborazione in atti concreti».

La promessa della presidente, Maura Boi, non si è fatta attendere: «Lo faremo al più presto. Il primo passo sarà il suo inserimento nello Statuto, che ora non la prevede». Il consigliere, Emilio Serra, ha ricordato che «in questi mesi più volte ho segnalato l’importanza di un potere propositivo, consultivo e di controllo, ma nulla si è fatto». Al di là della modifica delle regole, l’iniziativa è stata un momento di confronto significativo, durante il quale sono stati illustrati i principali risultati raggiunti.

Le richieste dei sindaci, invece, si sono concentrate sulle priorità da affrontare e risolvere: viabilità, edilizia scolastica, fiumi e ruscelli. «L’incontro», ha concluso Boi, «conferma il valore della concertazione istituzionale per valorizzare le peculiarità e affrontarne le criticità con spirito costruttivo».

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