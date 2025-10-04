Provincia, hanno vinto le emergenze 

Vederli tutti insieme ai nastri di partenza, senza riuscire a distinguerli per casacca e casato, è stata la vera novità. Il nuovo orizzonte della Provincia Ogliastra si chiama unità. Il voto ha regalato buone sensazioni. A cominciare dai numeri, con una partecipazione pari al 94 per cento dei consiglieri aventi diritto. L’idea promossa dal Pd e dal sindaco di Tortolì Marcello Ladu a sostegno del sindaco di Villagrande Alessio Seoni, rilancia l’Ogliastra come laboratorio politico territoriale.

Problemi condivisi

Si è trattato di un voto senza sconfitti basato su una piattaforma programmatica piene di emergenze, dalla sanità alla viabilità. L’implacabile emorragia di residenti imponeva una riflessione condivisa. «Queste elezioni sono state la dimostrazione che l'unità in Ogliastra è possibile – osserva il neo presidente Alessio Seoni. – L'unità è necessaria per avere più forza nelle giuste rivendicazioni che un territorio porta avanti da anni». Ma dietro ogni politico c’è una casa madre a cui fare riferimento. «Nella lista non sono stati considerati gli orientamenti delle singole amministrazioni ma sono orgoglioso che la fiducia in questo caso sia andata a un sardista, segno della vitalità di questo partito». I Riformatori erano stati i più restii ad entrare nei canapi e lo avevano detto apertamente: «Partecipiamo con le regole che ci hanno imposto». I numeri hanno però messo tutti d’accordo. L’ottimo risultato di Francesco Carta, primo nel voto ponderato, ha addolcito la pillola per una Provincia sepolta e poi rinata a nuova vita. «Ora occorre rimboccarsi le maniche e migliorare la drammatica situazione in cui siamo precipitati», avverte il sindaco di Bari Sardo Ivan Mameli. La linea voluta da Ivan Puddu, segretario del Pd, si è rivelata vincente. «Cerchiamo di svegliare la politica ogliastrina dal sonno profondo in cui è caduta dal 2010. Oggi tutti insieme ci possiamo confrontare su i tempi base per riuscire a frenare lo spopolamento, dalla sanità alla viabilità. Io credo che questa lista possa portare un nuovo orizzonte al territorio, ai giovani. Questo è quello che vogliamo come Pd. Fra dieci in Ogliastra avremo 6 mila persone in meno. Sulla base di questo monito terribile dobbiamo stare insieme e lavorare».

Concretezza

E mentre la lista alternativa Ogliastra e Longevità ha presentato un ricorso al Tar ipotizzando di poter aver un secondo consigliere il flusso di ottimismo determinato dal listone sembra avere la meglio sulle consuete dinamiche di partito. «Il successo della lista unitaria è stato evidente – spiega il sindaco di Jerzu Carlo Lai – Abbiamo dato un bel segnale. Non nego che il mio risultato mi renda orgoglioso. Il sostegno di una platea qualificata (40 voti e due schede di manifesta volontà annullate) è un dato importante. Abbiamo lavorato bene e tanto. Ora c’è solo da far in modo che i cittadini possano rendersi conto di quanto sia importante la provincia Ogliastra. Concretezza deve essere la parola d’ordine». Renato Pilia, segretario di Forza Italia, parla di una rinnovata vitalità. «La politica ogliastrina e noi come partito abbiamo dato segno di grande maturità, votandoci alla causa comune anche a costo di grandi sacrifici».

RIPRODUZIONE RISERVATA