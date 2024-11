Provincia, gli operai sulle strade 

Soldi che arrivano e lavori pronti per essere avviati. Dagli uffici della Provincia arrivano bune notizie per quanto riguarda la sistemazione delle strade che tante proteste, giuste, hanno suscitato in questi mesi a causa delle condizioni disastrate.

Cantieri al via

Partiranno nelle prossime settimane i lavori di manutenzione straordinaria di diverse strade. Il settore viabilità della Provincia, infatti, ha approvato il progetto esecutivo e la prenotazione della spesa di oltre un milione e 420mila euro per gli interventi sulle strada Provinciale 1, nel tratto che collega Torregrande al ponte e rotonda di Donigala, la 47 che collega San Nicolò d’Arcidano e Uras, la 35 (partendo da Villaurbana fino al bivio per la Provinciale 36 nel territorio di Mogorella). La manutenzione straordinaria di questi tratti rientra all’interno di un finanziamento complessivo del Ministero delle Infrastrutture, suddiviso per cinque annualità di 5.141.301,22 euro. «Occorre mettere in atto con urgenza l’intervento al fine di risolvere le situazioni di criticità presenti nelle infrastrutture in oggetto», si legge nella determinazione di impegno della Provincia. I lavori (opere di fresatura e rifacimento dei tappeti stradali oltre al ripristino della segnaletica) dovrebbero durare poco più di 40 giorni.

Soldi in arrivo

Per dare il via all’intervento di messa in sicurezza della Provinciale 19 nel tratto Bosa-Montresta, si sistema l’ultimo tassello. Il direttore del servizio Lavori pubblici della Regione, Massimiliano Ponti, ha infatti comunicato all’Amministrazione provinciale la conferma del finanziamento e la convenzione con la determinazione di impegno del contributo. Dalla Regione anche la raccomandazione «di espletare tutte le procedure per dare corso alle opere programmate». Per rimettere a posto 10 chilometri, la Provincia ha adesso disponibili 890mila euro e potrà risolvere finalmente annose problematiche. Il perenne cattivo stato di manutenzione, dovuto soprattutto alla natura del fondo stradale, ha causato cedimenti di grave entità. Saranno effettuati il consolidamento con demolizione della pavimentazione stradale e scavo della sottostruttura. Nella strada sono previste anche la pulizia del bordo strada dalla vegetazione infestante. Ed inoltre la realizzazione di cunette in calcestruzzo, la pulizia degli attraversamenti, la rimozione e sostituzione delle barriere esistenti danneggiate o inadeguate.

RIPRODUZIONE RISERVATA