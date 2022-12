Provincia, fondi per salvare le scuole 

Il “barile” della Provincia di Sassari sta per riempirsi allontanando la necessità di ulteriori raschiature del suo fondo. Con 750 mila euro di provenienza regionale a rimpinguare le casse allo stremo dell’ente, si va a tappare la falla degli esborsi versati per frenare la marea montante degli aumenti per l’energia, in particolare nei plessi scolastici. Con maxi-bollette dalle cifre monstre pervenute anche alla Provincia, costretta più volte ad anticipare di tasca in attesa del soccorso finanziario nazionale e isolano. Ora è la provvidenziale legge Omnibus, e un suo provvedimento mirato, a raccogliere il grido d’allarme dell’amministratore straordinario della Provincia, Pietro Fois che, a più riprese, negli ultimi due mesi ha denunciato l’emergenza. Ventilando pure l’extrema ratio della serrata generale delle scuole, e il ritorno a casa di migliaia di studenti da ottanta plessi sparsi sul territorio, considerata l’impossibilità di sostenere le spese proprio per l’energia e per quel gasolio che da solo pesa su circa l’80% delle bollette.

Caro energia

Anche su questo interviene la legge regionale numero 22, varata pochi giorni fa, “Norme per il sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio”. Rimedio destinato agli enti locali come ciambella di salvataggio, oltre che per il caro energia, anche «per le conseguenze finanziarie determinate dall’emergenza Covid-19» e dirette a mantenere in asse gli equilibri di bilancio sballottati dai vari venti di crisi. I 750 mila euro in arrivo andranno ad aggiungersi agli 800 mila stanziati di recente dal governo centrale, ed erogati in tre tranche, previsti come ristori nella legge 34 del 27 aprile 2022 alla voce “misura urgente adottata dal Ministero per i costi dell’energia elettrica e gas naturale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il problema

Rimborsi soddisfacenti a metà, se non meno, perché escludevano il famigerato gasolio dagli indennizzi causando quella che venne definita come “una clamorosa criticità”. Superata estraendo 600 mila euro dalle risorse della Provincia a costo di un “dissanguamento” che aveva però messo in sicurezza le attività scolastiche. Grazie adesso «alla sensibilità regionale per gli enti locali – come riconosce Fois – con questo provvedimento possiamo ripristinare un bilancio già asciutto e non più in grado di far fronte alle emergenze». Il pensiero va ora al prossimo futuro e alle sue incognite: «Ben vengano questi ristori – conclude Fois – speriamo possano essere rinforzati nella Finanziaria».