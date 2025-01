Provincia, ex amministratore condannato dalla Corte dei conti  

Una condanna salata. È quella comminata dalla Corte dei conti a Costantino Tidu, ex amministratore straordinario della Provincia di Nuoro. Il sindaco di Teti è stato condannato a versare una sanzione da 85 mila euro a favore della Provincia che sino a pochi mesi fa ha amministrato. La sentenza, notificata martedì, si riferisce a una serie di irregolarità riscontrate nel 2019, quando Tidu non avrebbe effettuato i controlli di gestione previsti dalla legge, in particolare per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati. Una multa, quella della Corte dei conti, pari a dodici mensilità della retribuzione che Tidu prendeva, e che sarà ridotta al 30 per cento, per un importo complessivo di 25.755,88 euro, se sarà versata nelle casse della Provincia entro 60 giorni. Tidu, difeso dall’avvocato Marco Pilia, ieri si diceva «amareggiato, credo di aver svolto la mia funzione in maniera corretta. Il controllo degli atti è esercitato da soggetti che percepiscono anche un’apposita indennità». Appresa la decisione, ha annunciato che insieme al suo legale sta valutando attentamente la sentenza «per un eventuale ricorso».

Già a maggio Tidu era stato condannato dalla Corte dei conti a versare al Comune di Teti, 3.094,78 per il divieto di cumulo delle indennità percepite come amministratore e sindaco di Teti. Emolumenti del Comune che Tidu aveva già rifuso prima della sentenza e appena scoperto che non poteva essere cumulata con quella da amministratore. I 3 mila euro erano la differenza tra il netto rifuso e il lordo per la parte relativa alle trattenute fiscali

