Tortolì.
15 novembre 2025 alle 00:31

Provincia, ecco le deleghe del presidente Seoni 

Le deleghe provinciali sono il segreto di Pulcinella. L’ufficialità arriverà lunedì, in occasione del secondo Consiglio convocato per le 17 nella sede di Tortolì. Al primo punto della seduta sono previste “comunicazioni del presidente della Provincia”. Alessio Seoni conferirà le deleghe al Bilancio a Carlo Lai (Pd), suo vice e sindaco di Jerzu, alla presidente del Consiglio di Tortolì, Mara Mascia (Forza Italia) l’Edilizia scolastica, a Francesco Carta (consigliere comunale di Gairo ed esponente dei Riformatori) la Viabilità e al sindaco di Girasole, Lodovico Piras (Pd) l’Ambiente. A meno di qualche limatura o cambiamenti dell’ultim’ora questo dovrebbe essere il quadro del parlamentino che affiancherà Seoni nei prossimi due anni (la durata del Consiglio, mentre il presidente resterà sullo scranno per quattro anni). Possibile, ma non scontato, che il presidente sardista distribuisca incarichi di sottofunzione anche agli altri componenti dell’assemblea.

Tutti gli incarichi ai consiglieri non prevedono alcuna indennità. Al Consiglio di dopodomani è attesa anche l’approvazione del trasferimento della titolarità dei mutui di competenza contratti dalla storica Provincia di Nuoro con la Cassa depositi e prestiti oltre all’approvazione del regolamento per l’istituzione dell’Imposta provinciale di trascrizione. (ro. se.)

