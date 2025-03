Provincia di Sassari chiusa dal 1° aprile, la Gallura autonoma 

Cinque giorni di vita per la provincia di Sassari, l’ente locale con il territorio più esteso d’Italia, istituito nel 1859 cesserà di esistere il 31 marzo. Dal primo aprile, come si legge nel decreto firmato dalla presidente della Regione Todde, “decorrerà la piena operatività della Città metropolitana di Sassari e della provincia della Gallura Nord est Sardegna”. I due enti nelle settimane scorse hanno già raggiunto l’accordo sulla suddivisione delle risorse finanziarie, del personale e delle partecipazioni negli enti. Il trasferimento dei beni e del personale sarà comunque disposto con successivi decreti della presidente. Rinasce così, a esattamente vent’anni dal primo consiglio provinciale, la provincia del Nord-est che manterrà il doppio capoluogo e i 26 comuni che ne facevano parte. Mantiene per ora anche l’amministratore straordinario, Rino Piccinnu, in attesa delle elezioni del Consiglio provinciale, oggi previste di secondo livello mentre si spinge per un’elezione diretta.

Scuola in prima linea

Se non è proprio come una neonata la provincia di Gallura è sicuramente bisognosa di sostegno per crescere e perché i servizi siano adeguati alla crescita economica vivace del territorio. «Abbiamo necessità anzitutto di risorse finanziarie e personale, oggi abbiamo 60 dipendenti, ce ne vorrebbero il doppio», spiega Piccinnu. In base alle intese sindacali, infatti, i dipendenti dell’attuale provincia non saranno trasferiti e passeranno alla Città metropolitana. In eredità 800 chilometri di strade e 22 plessi scolastici. E sono proprio questi la prima preoccupazione. «Il nostro, soprattutto a Olbia, è un territorio in controtendenza dove la popolazione scolastica è in crescita e non sappiamo più dove mettere i ragazzi. È assolutamente necessario trovare risorse per la scuola». (c.d.r.)

