Provincia, deleghe e polemiche 

Provincia, assegnate le deleghe, ma due consiglieri di Sardegna al centro 20venti, Massimiliano Paderi di Sanluri e Matteo Collu di Villacidro, le hanno rifiutate. Ancora polemica nell’aula consiliare di Villacidro, fra l’altro un incontro al freddo e al gelo per via dei riscaldamenti spenti. I due esponenti di centrodestra sono andati subito all’attacco. «Si è partiti in una logica di lavoro comune, al di là delle appartenenze partitiche, invece siamo stati chiamati quando gli altri avevano scelto». E poi malumori per la mancata nomina del vicepresidente. Tutti d’accordo sulle variazioni di bilancio: 7 milioni di euro dalla cassa in comune col Sud Sardegna, da cui ora il Medio Campidano si separa definitivamente e ritorna alle origini.

Le rinunce

In base ai voti dei consiglieri eletti il 29 settembre era emersa la volontà di mantenere equilibri all’interno del Consiglio, uniti per il bene del territorio. A due mesi di distanza, governare insieme appare un lontano ricordo. «Ho rinunciato alla delega – ha detto Paderi - perchè è venuto meno l’impegno di un tavolo comune per discutere proposte e richieste, da lì sarebbe emersa la posizione di tutti. Al primo appuntamento della squadra sono arrivato a giochi fatti. Avrei voluto esprimere la preferenza per il settore che risponde alle mie competenze. A questo punto tanto vale rimanere semplice consigliere . Confermo il mio approccio alla collaborazione sulle priorità dell’ente». Così per Collu: «I temi più importanti sono stati assegnati ad altri consiglieri. In questi mesi si è parlato di coinvolgimento, la distribuzione delle deleghe dice altro».

Il presidente, Giuseppe de Fanti: «Il cerchio non si chiude qui, c’è sempre la possibilità di conferire incarichi. Prima dell’avvio dei lavori, è necessario un regolamento».

La vicepresidenza

Non sono mancate le recriminazioni per la mancata nomina del vice. Non è bastata a fine Consiglio la rassicurazione di De Fanti: «Si farà anche questa». In tanti si aspettavano che il nome venisse fuori il giorno e che fosse quello dell’assessore alla cultura di Villanovafranca, Giacomo Porru. «Un’attesa così lunga - dice il consigliere di Arbus, Simone Murtas - è inspiegabile. Il gruppo di Fratelli d‘Italia ha lasciato campo libero. Presidente, scelga il nome, ma lo faccia al più presto». E Paderi: «Si tratta di una figura importante, dove c’è un presidente c’è un vice. Più che una questione istituzionale, è buonsenso. In caso di assenza obbligata chi farà le veci del presidente?».

Le deleghe

Ciascuno degli 8 consiglieri ha una funzione, senza portafoglio. L’unica indennità è per il presidente. Viabilità, sicurezza e trasporti a Dario Piras; cultura e politiche energetiche a Giacomo Porru; promozione del territorio ed economa locale a Beatrice Muscas; pubblica istruzione, produzioni agricole, servizio antisetti a Maura Boi; edilizia scolastica e patrimonio immobiliare a Marco Maccioni; politiche sociali e iniziative contro lo spopolamento ad Andrea Lampis; politiche faunistiche, venatorie e dei litorali a Simone Murtas; gestione delle aree protette a Emilio Serra.

Risorse

La maggior dei nuovi fondi sono destinati per la viabilità, 3 milioni per nuovi cantieri e 688 mila per la manutenzione. Dei fondi vincolati, 2 milioni e 600mila euro derivano dall'iscrizione e dal passaggio di proprietà dei veicoli al Pubblico registro automobilistico. Si sommano ai fondi per il patrimonio immobiliare, scuole comprese.

