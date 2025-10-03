Provincia, c’è un ricorso al Tar  

Le urne hanno incoronato Alessio Seoni presidente della Provincia dell’Ogliastra. Ma la lista alternativa contesta il risultato e impugna gli atti al Tar. A pochi giorni dal voto si apre un contenzioso che potrebbe ridisegnare, seppur in minima parte, l’assetto del Consiglio provinciale. “Ogliastra longeva”, la lista ispirata dal sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, rivendica il secondo seggio, che non è scattato per 2.277 voti ponderati. «Talmente tante le schede nulle che per noi è doveroso ricorrere al Tar», spiega Murru, ufficialmente arrivato quarto della sua lista, che ha potuto eleggere consigliere il solo Fabrizio Porrà (3.762 voti ponderati), esponente del gruppo di minoranza di Tortolì.

La vicenda

Sotto inchiesta, stando alla versione dei ricorrenti, ci sarebbe l’elezione di Cristiana Campetella, ultima degli eletti nella lista di Alessio Seoni, l’unica delle due in corsa per la presidenza. L’assessora del Comune di Seui ha ottenuto 5.580 voti ponderati, scavalcando sul filo di lana Anna Rita Depau, consigliera di maggioranza a Gairo, grazie a un voto ricevuto con una scheda verde, ossia da uno dei 17 amministratori di Tortolì. Chi sta per depositare il ricorso al Tar, con l’assistenza legale di avvocati ogliastrini e di un esperto cagliaritano in materia elettorale, annuncia la volontà di spulciare gli atti e rivendica il secondo seggio che, in caso di parere favorevole dei giudici amministrativi, spetterebbe a Flavio Cabitza, ex vicesindaco di Perdasdefogu, che di voti ponderati ne ha incassato 2.521. «Noi - afferma Murru - ringraziamo chi ci ha accordato fiducia e ora, in virtù dell’esigua differenza, contando anche che ci sono state annullate diverse schede fra cui una che valeva 140 voti, siamo in dovere di chiedere chiarezza agli organi competenti. Riteniamo sia doveroso riassegnare il decimo consigliere». Non c’è elezione che si rispetti senza ricorso.

I più votati

Con 40 voti è stato Carlo Lai il candidato più votato. Ma rispetto al primo cittadino Pd di Jerzu, vicepresidente in pectore per accordi pre-elettorali, l’ex vicesindaco di Gairo, Francesco Carta, ha ottenuto il più alto consenso grazie al voto ponderato: le 34 preferenze gli hanno garantito un valore di peso pari a 11.652 (Lai si è fermato a 10.445). Il voto ponderato ha premiato anche Lodovico Piras (Pd), sindaco di Girasole, terzo con 10.289.

