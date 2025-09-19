Provincia, candidati a confronto 

Il 29 settembre, primo giorno del voto per le Provinciali, si avvicina: a votare saranno in 367, tutti componenti dei 28 Consigli comunali del territorio. I cittadini si interrogano sulle proposte, i programmi e ancor di più sulle priorità che i due aspiranti presidenti hanno messo in primo piano: Giuseppe De Fanti, alla guida della lista “Provincia in Comune”, e Italo Carrucciu con “Medio Campidano Protagonista”, rispettivamente sindaci di Guspini e di Lunamatrona.

I programmi

«È doveroso chiarire che i programmi elettorali non si conoscono semplicemente perché, rispetto al passato, questa volta col suffragio ristretto l’unico obbligo imposto dalla legge ai candidati è quello di allegare alla lista il curriculum e il certificato del casellario giudiziale»: è la premessa che gli aspiranti presidenti e i 28 consiglieri in corsa hanno voluto fare «per evitare che si pensi che puntiamo alla carica e non ai progetti». De Fanti e Carrucciu a confronto non hanno dubbi: «L’impegno è occuparci delle competenze dell’ente, mettendo al primo posto viabilità, ambiente e scuola». Per De Fanti, dal 2005 al 2013 assessore alle politiche ambientale della vecchia Provincia, bocciata dal referendum, sarebbe un ritorno. «Il primo passo – sostiene – è rendere l’ente operativo, oggi svuotato di personale, una pianta organica di 87 dipendenti ridotta a 28, con pochi dipendenti e professionalità di ruolo, assenza di dirigenti. I concorsi sono indispensabili. Altro passaggio è completare il trasferimento delle quote che ci spettano con la cancellazione dell’ex Provincia del Sud Sardegna e il ritorno nel Campidano. Così anche i servizi, il Centro anti-insetti gestito ancora in comunione con gli altri due enti». Memore della passata esperienza De Fanti non perde di vista l’inquinamento dei siti che aspettano da mezzo secolo la bonifica: «Pensiamo alle miniere di Montevecchio e Ingurtosu, il fiume rosso sulla spiaggia di Piscinas e poi l’area di Furtei».

La fauna

Le priorità che delineano i punti cardine della visione amministrativa di Carrucciu sono viabilità e diritto allo studio: «Ambiti che vanno affrontati subito, fondamentali per una prospettiva concreta di sviluppo. Occorre una discontinuità col passato dell’ex Provincia, aperto il dialogo con gli amministratori comunali, ma anche con i cittadini. Le problematiche abbandonate per 12 anni hanno peggiorato la situazione del territorio. Pensiamo alla fauna selvatica, cresciuta al punto da creare danni all’agricoltura. E la viabilità? Le strade del Linas e della Marmilla che conducono in aree votate al turismo richiedono attenzione, sono percorsi che portano sviluppo e occupazione. Senza trascurare questioni mai risolte, penso al Parco della Giara. Una Provincia vicina alle esigenze non strettamente di competenza, come l’apertura dell’ospedale di San Gavino».

