Provincia, Burchi sceglie Gianni Perotti 

Sarà Gianni Perotti, assessore all’Urbanistica nella giunta guidata da Davide Burchi a rappresentare Lanusei nella lista che vede Alessio Seoni (Psd’Az), sindaco di Villagrande, candidato presidente. Deluse ancora una volta le istanze di Donato Marongiu, già rimasto fuori dalle deleghe assessoriali. Anima del “listone” il sindaco di Tortolì Marcello Ladu, forte del peso specifico garantito al capoluogo dal meccanismo elettorale. Con lui il Pd Ogliastra che in lista mette nomi importanti come Carlo Lai, primo cittadino di Jerzu. La seconda lista, quella dei non allineati, dovrebbe vedere la luce oggi. Le trattative si sono intensificare negli ultimi giorni. Con il candidato presidente Giampietro Murru gli scontenti di entrambi gli schieramenti. Gira con insistenza il nome di Flavio Cabitza, ex vicesindaco di Perdasdefogu, ora consigliere comunale. In una partita in cui i partiti non dovevano avere nessun ruolo, secondo i proclami della prima ora in casa Pd, i sindaci depositari della piena autonomia a trattare non hanno mosso foglia senza consultare il referente. Nelle ultime ore pare che la candidatura di Stefania Vargiu, colonna di Fratelli d’Italia a Tortolì, abbia ricevuti lo stop da parte dei piani alti del partito. La Grosse Koalition con il Pd è indigesta nel centro destra che aveva indicato come candidato Angelo Stochino. Scavalcato dagli eventi il sindaco di Arzana ha scelto di confermare il suo appoggio alla lista non senza rimarcare la sua amarezza per essere stato definito “ingombrante” ottenendo il posto di consigliere per Francesco Carta, inviso al Pd dopo le dimissioni dalla giunta di Sergio Lorrai, di recente nomina nel consiglio di amministrazione della Nugoro spa. (si. l.)

