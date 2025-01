Provincia ancora sulla carta 

L’ordinanza di chiusura della strada provinciale 63, tra l’Orientale e Santa Maria Navarrese, è un atto della Provincia di Nuoro calato in terra d’Ogliastra. È uno dei tanti provvedimenti che conferma come, ancora, sebbene la rinascita della Provincia dell’Ogliastra sia fatto compiuto, il territorio resti legato a doppio filo al passato amministrativo. Ci vorrà ancora qualche tempo affinché le strade si separino e l’Ogliastra acquisisca la propria autonomia. Quella definitiva. Intanto, il commissario liquidatore, Nanni Basolu, ha depositato all’assessorato regionale agli Enti locali lo stato patrimoniale delle due entità, Nuoro e Ogliastra. Compresa la ripartizione del personale, che resta il tasto dolente: al momento la Provincia dell’Ogliastra può contare su 34 dipendenti, 19 dei quali cantonieri. Gli altri 15 sono amministrativi.

Fase d’attesa

Sull’ordinanza di chiusura della strada provinciale 63, Marzia Mameli, amministratore straordinario della neo ricostituita Provincia dell’Ogliastra, puntualizza: «È un atto gestionale». E si affretta a spiegare quali siano le sue competenze: «Sto partecipando alla programmazione». La dirigente prende parte agli incontri in Regione dove si discute anche dei finanziamenti destinati all’entità ogliastrina. Il tutto in attesa del decreto presidenziale, onere che spetta alla presidente Alessandra Todde. «Confidiamo di averlo nelle prossime settimane. Da quel momento potrò nominare alcune figure importanti come ad esempio il segretario e il revisore dei conti e, soprattutto, stilare una nuova pianta organica. Ma ribadisco che la Provincia esiste ed è operativa, anche se si avvale dell’apparato amministrativo della storica provincia di Nuoro».

Il consigliere

È nella prossima fase pre-elettorale che entra in gioco la sfera politica. «Entro il 30 aprile vanno indette le elezioni di secondo livello», spiega Salvatore Corrias, consigliere regionale del Partito democratico e presidente della Prima commissione (Autonomia e riforme). «Salvo variazioni, al momento la data e la modalità di elezione è questa. In base a questa casistica si andrebbe al voto entro il 30 giugno e in questa fase nulla vieta di sbrigare l’ordinaria e la straordinaria amministrazione. La Provincia rinasce e farà attività utili ai cittadini, anche a quelli che la vedono con legittimo scetticismo».

