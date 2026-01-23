Provincia alla guerra delle cornacchie: qui il record dell’Isola 

Ciliegie, uva, angurie, pesche, fagiolini, zucchine e fave: nel Medio Campidano il prelibato cesto di primizie di stagione continua ad impoverirsi, dimezzato dalle incursioni della cornacchia grigia. I numeri delle perdite economiche dei lavoratori dei campi sono saliti al punto che in tanti hanno deciso di abbandonare le colture. Non un contesto qualunque: dai dati raccolti, il Campidano risulta la Provincia la presenza più alta di questa specie nell’Isola. E a nulla è servito finora il piano di controllo avviato già nel 2014 e approvato dall’Istituto di protezione e la ricerca ambientale e prorogato fino ad oggi.

La campagna

La rinata Provincia ha ripreso a cuore il problema della mancata produzione di frutta e ortaggi. Punto di partenza è il proseguimento della gestione del Piano di abbattimento affidato al professionista Franco Picciau. «Gli interventi prevedono sia prelievi con arma da fuoco sia catture tramite gabbie, operazioni consentite da marzo a dicembre, col divieto delle armi nell’ultimo mese. Quattro le priorità, monitorare la diffusione del virus West Nile, tutelare la biodiversità, ridurre i danni alle colture agricole, mitigare l’impatto sulle specie selvatiche oggetto di gestione venatoria». Nei primi 5 mesi dell’anno, le attività hanno coinvolto 12 cacciatori abilitati, un costo di poco più di 7 euro a testa per le spese sostenute, 10 i Comuni interessati per un totale di 1.130 capi abbattuti. Ai primi posti i capoluoghi di Provincia, Villacidro 486 e Sanluri 316, seguono San Gavino 145, Furtei 105, Lunamatrona 25, Segariu 18, Serramanna 21, Samassi 6, Sardara 3 e Serrenti 2. Di questi 69 sono stati analizzati dalla Asl 6, in quanto volatili che fungono da serbatoio del virus.

La doppietta

Contro l’inarrestabile diffusione della cornacchie, da oltre 10 anni sono scesi in campo i cacciatori, non solo con il fucile, ma anche con attività di prevenzione. «La nostra associazione – racconta un coadiutore di Villacidro, Roberto Sartori – da 4 anni organizza il Cornacchia Day, una giornata di caccia che unisce 150 amanti della doppietta e che si conclude con un premio alla squadra e ai cacciatori che hanno abbattuto più capi. Un evento di prevenzione non solo per l’agricoltura, la cornacchia arreca danni anche al mondo venatorio, basti pensare ai nidi che distrugge, impoverendo la stagione di caccia». La vicepresidente di Coldiretti di Arbus, Michela Dessì, promotrice di un corso di formazione per l’abbattimento della cornacchie, ricorda: «Le provincie verifichino lo stato di attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica, occorre intervenire con maggiore efficacia. Qualora i piani risultassero insufficienti, è doveroso rafforzare gli strumenti in campo a partire dall’implementazione dei coadiutori».

Gli amministratori

Il consigliere provinciale con delega alla fauna selvatica, Simone Murtas, dichiara: «Le nostre campagne, prese d’assalto da questi esemplari spietati, chiedono maggiore attenzione, pensiamo ad un potenziamento delle risorse economiche sia per il risarcimento dei danni e sia per attività e strumenti di prevenzione». Il collega Dario Piras di Villacidro: «Occorrono progetti specifici e azioni mirate per difendersi da una specie incontrollata. Le ciliegie e le pesche non fanno in tempo a vedere la luce, meloni e angurie scomparsi, nessuno ne vuole coltivare». L’assessore all’agricoltura di Sanluri, Paolo Usai: «Diminuiscono gli orti, sia di agricoltori sia di hobbisti che rinunciano a lavorare per nutrire le cornacchie».

