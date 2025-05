Provincia, al via il taglio dell’erba lungo le strade 

Stop all’erba alta lungo le strade della Provincia del Medio Campidano. Ammonta a 250.382 euro la somma che l’ente ha destinato al taglio lungo le banchine stradali e alla sfrondatura dei rami bassi che sporgono sulla carreggiata. La viabilità è stata suddivisa in due lotti: la Marmilla con Serrenti, Samassi e Serramanna per 122.851 metri lineari; i paesi del Linas con 304 mila metri. Ciascuno affidato tramite bando a una ditta. I lavori sono iniziati da qualche giorno. I primi interessano le aree minerarie di Arbus e Guspini, dove si è reso necessario la gestione delle radici che devono rispettare le disposizioni di legge. I secondi partiranno la settimana prossima, per questioni esclusivamente legate ai trasporti dei mezzi dell’impresa esecutrice. Per entrambi, la durata del servizio è di circa 40 giorni. Operai al lavoro anche sulla Provinciale che da Montevecchio conduce a Funtanazza, una priorità per via dell’intenso traffico per il mare della Costa Verde, unico litorale della Provincia. «Siamo consapevoli – dice il commissario, Roberto Cadeddu – delle criticità in cui versano le strade provinciali, per questo ci siamo messi all’opera per reperire più fondi possibili da destinare al taglio dell’erba. La sollecitazione è arrivata anche dai sindaci giustamente preoccupati di arrivare a luglio con l’erba secca e il rischio incendio dietro l’angolo». ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA