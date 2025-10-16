VaiOnline
Lanusei
17 ottobre 2025 alle 00:27

Provincia a caccia di risorse 

Venne il tempo di fare i conti. Stabilire quali e quante risorse spettino come dote alla rediviva Ogliastra, rea di seconda elettorale e legale separazione da Nuoro. Ieri pomeriggio l’incontro a Nuoro fra il neo eletto Alessio Seoni, il suo collega nuorese Giuseppe Ciccolini e i responsabili dei servizi amministrativi. L’incontro è stato utile.

«Si sono stabilite delle procedure che andranno rodate – spiega Seoni – Dovrebbero consentirci di superare questo sbarramento finanziario che finora ci ha impedito di operare».

Parlando di soldi su un totale di risorse pari a 39 milioni di euro c’è un passaggio di 21 milioni di cassa a copertura parziale di stanziamenti che arrivano a 38 mila euro. Denari per lavori pubblici, scuole, strade. Il lavoro quotidiano che la Provincia, fresca di upgrade, deve dimostrare di saper svolgere al meglio. Onde evitare che crescano i detrattori.

«Siamo pronti a collaborare perché le province devono crescere insieme – continua Seoni – Con spirito costruttivo ci faremo portatori di incontri per segnalare le criticità». In primis quella derivante dal fatto che lievitato il numero delle province dovrebbero aumentare i fondi. «I trasferimenti vanno adeguati», aggiunge. E poi c’è il problema del personale. «Abbiamo richiesto e assicurato il conteggio definitivo di dati pregressi che ci consentano di calcolare parametri», sottolinea, infine. Gli incontri con i colleghi dirigenti di Nuoro si ripeteranno a cadenza settimanale.

