Viabilità, edilizia scolastica, verde pubblico, servizi e corsi d'acqua da mettere in sicurezza. Quelli che un anno fa erano i temi che componevano il programma elettorale della Provincia del Sulcis Iglesiente, si traducono oggi in un piano triennale di opere pubbliche che prevede risorse per oltre 37,4 milioni di euro e in un programma degli acquisti di beni e servizi da circa 6,58 milioni di euro. Queste le linee d’azione per il 2027-2029 appena approvate dalla giunta del presidente Mauro Usai.

Viabilità e fiumi

Sul fronte strade e ponti, è stato approvato un piano di investimenti per la sicurezza e la manutenzione della rete provinciale. Sulla Sp 2 sono previsti ulteriori 4,5 milioni di euro per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, che si aggiungono ai 6 milioni già impegnati nel 2026, portando il totale a 10,5 milioni. Previsto anche l’adeguamento della Sp 77, con 2,9 milioni, e la messa in sicurezza del cavalcaferrovia sulla linea Carbonia-Villamassargia-Iglesias, per oltre 1,7 milioni. Altri interventi riguarderanno la manutenzione straordinaria e la sicurezza delle Sp 70, 71, 79, 80, 82 e 83/105. In arrivo poi dalla Regione 6,19 milioni di euro nel triennio, per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali. Per la pulizia e la manutenzione dei corsi d'acqua, infine, ci sono 2,5 milioni di euro per l’annualità 2027.

Scuole e sport

Sul fronte dell’edilizia scolastica, l’amministrazione provinciale annuncia un investimento da 6 milioni di euro per la costruzione di una nuova sede a Santadi per l’istituto “Beccaria-Loi”. Sempre per questa scuola sono previsti servizi di ingegneria e architettura, finanziati con 600 mila euro, destinati alle attività tecniche e progettuali connesse alla realizzazione della nuova sede.

A Carbonia sono invece stati previsti interventi per il miglioramento sismico dell'edificio dell'Istituto “Angioy”: sarà investito un milione di euro e ci sarà anche la riqualificazione e messa in sicurezza della palestra grazie a 1,35 milioni. Il programma comprende anche interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel programma anche fondi per l'assistenza specialistica agli studenti con disabilità delle superiori (1,99 milioni di euro). Nei progetti già finanziati si inserisce si inserisce anche quello delle piste ciclabili programmato con 13 milioni di euro, di cui 10 milioni distribuiti nel triennio 2027-2029 e 3 milioni nelle annualità successive.A Iglesias è, infine, inoltre prevista la ristrutturazione dell'impianto sportivo di Ceramica, per un investimento di oltre 2,64 milioni di euro.